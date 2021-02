Seitsmendat hooaega Itaalias mängiv Kaspar Treier on homse Itaalia - Eesti kohtumise eel elevil. Koondise peamine eesmärk on tagada pilet EM-finaalturniirile, aga 204 cm pikkuse Treieri jaoks on heitlus oluline ka isiklikus plaanis.

„Itaalia koondisega on küll rivaliteet. See on teistmoodi värk ja siit tahaks võidu kätte saada. Aga see on kindlasti väga raske,” rääkis 21-aastane ääremängija, kelle koduklubiks on Itaalias medalinõudlejate sekka kuuluv Sassari Dinamo.