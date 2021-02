DELFI PERMIS | Itaalia koondis jättis kaks kogenud pallurit Eesti jaoks üliolulise matši koosseisust välja

27-aastane Della Valle on Permis saanud seni oodatust vähem mänguaega: Põhja-Makedoonia vastu viskas ta neljapäeval 13 minutiga kaheksa punkti ja eile Eesti vastu seitsme minutiga neli punkti.

26-aastane Tessitori viskas Põhja-Makedoonia korvi 18 punkti, Eesti vastu jäi ta hätta Maik-Kalev Kotsari takistamisega ja rünnakul piirdus ta kuue punktiga.

Itaalia koondis mänguks Põhja-Makedooniaga:

#0 Marco Spissu

#7 Leonardo Candi

#13 Tommaso Baldasso

#17 Giampaolo Ricci

#18 Matteo Spagnolo

#22 Giordano Bortolani

#24 Filippo Baldi Rossi

#31 Michele Vitali

#41 Simone Zanotti

#44 Davide Alviti

#45 Nicola Akele

#50 Gabriele Procida

Et Itaalial on B-grupi esikoht juba kindlustatud ja korraldajariigina olid nad nagunii juba EM-finaalturniiril, pole neil homme peale au midagi mängus.

Peatreener Romeo Sacchetti ütles, et Põhja-Makedoonia vastu tahetakse mängida siiski Itaalia-vääriliselt.

"Tahame EM-valiksarja lõpetada parimal võimalikul moel, sest vastasel juhul oleks see päris kurb viis meie seiklus lõpetada. Mängida kolm kohtumist nelja päeva jooksul on väsitav, aga oleme Itaalia. Küsin mängijatelt, et suudaksime lõpetuseks Põhja-Makedooniat võita," rääkis Sacchetti Itaalia alaliidu kodulehel.

Põhja-Makedoonia läheb homsele kohtumisele vastu täiskoosseisus. Kaasa saab teha ka reedel Venemaa vastu hüppeliigest vigastanud Damjan Stojanovski.

Homse teise mänguna on kell 17 kavas Venemaa - Eesti lahing. Kui Põhja-Makedoonia suudab Itaaliat võita, tagaks Eestile EM-pileti Venemaa alistamine. Kui makedoonlased võidavad ja Eesti kaotab, otsustab kõik esmaspäevane omavaheline matš. Eestile piisab siis edasipääsuks kuni kaheksapunktilisest kaotusest.