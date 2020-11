DELFI FOTOD | Selgus Eesti korvpallikoondise lõplik koosseis mänguks Venemaa vastu

Eesti koondis läheb eesolevatele valikmängudele vastu järgmises koosseisus: Kerr Kriisa, Siim-Markus Post, Rain Veideman, Martin Dorbek, Martin Paasoja, Janari Jõesaar, Saimon Sutt, Tanel Kurbas, Kristjan Kitsing, Kregor Hermet, Rauno Nurger, Kaspar Treier, Mihkel Kirves ja Jaan Puidet.

Kuna mängu jaoks saab üles anda aga 12 mängijat, jäävad eemale Mihkel Kirves ja Jaan Puidet. Koondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul on mõlemad mängijad ennast trennides näidanud väga heast küljest ja nende valmisolek mängus Põhja-Makedoonia vastu vajadusel platsile astuma on koondisele vajalik.

Venemaa vastu edu saavutamiseks on Toijala sõnul vaja eelkõige head kaitsemängu. „Meil pole korvi all nii palju pikkust kui tavaliselt. Samuti ääremängijate positsioonidel, kust on puudu Raieste ja Drell. Seega on äärmiselt oluline lauavõitlus kontrolli all hoida. Lühema meeskonnana peab meil olema rohkem energiat ja võitlusvaimu. Loomulikult peame ka rünnakul leidma loogilised lahendused ja ära kasutama ülekaalu olukordi, kuid üldiselt tuleb järgnevas kahes mängus näidata head kaitsemängu. Me ei taha tervet kohtumist mängida viis viie vastu, vaid peame leidma võimalusi kiirrünnakuteks.“

Peatreeneri sõnul on praegune koosseis just kaitsele orienteeritud. „Nagu ka suvised mängud näitasid, siis nii Kriisa, Dorbek, Paasoja kui Jõesaar suudavad kaitses vastaste tagamängijatele survet avaldada. Võimalik, et peame korvialuses võitluses tavapärasest rohkem abistama, aga ma arvan, et me oleme kaitsele orienteeritud võistkond ja suudame selle enda kasuks pöörata.“

Kui laupäeval ootab Eestit ees Venemaa, siis kaks päeva hiljem peetakse ülitähtis matš Põhja-Makedooniaga, mille võitmise korral lunastaks Eesti suure tõenäosusega pääsme EM-finaalturniirile. Põhja-Makedoonia mängib homme Itaaliaga.

Eesti ja Venemaa vahelises kohtumises pannakse Saku Suurhallis laupäeva õhtul pall mängu kell 20.30. Delfi kajastab kohtumist tekstipõhise otseblogi kaudu.

