BLOGI | Venemaa kaugvisked kukutasid Eesti, eestlaste saatus selgub esmaspäeval mängus Põhja-Makedooniaga

Venemaa - Eesti EM-valikmäng

Mäng läbi! Eesti koondise saatus selgub esmaspäeval mängus Põhja-Makedooniaga.

75:52 - Savkov tabab kaugviske.

Kirves saadab kaks vabaviset mööda.

Käib kohtumise viimane veerandaeg!

72:52 - Motovilov kahene.

70:52 - Nurger tabab kaks vabaviset.

70:50 - Kvitkovskihh tabab kaugelt.

2.52 lõpuni.

67:50 - Astapkovitš tabab kahest vabaviskest ühe.

66:50 - Jõesaarelt kolmene.

66:47 - Astapkovitš kaugelt.

Venemaa võtab aja maha, 4.16 lõpuni.

63:47 - Strebkov tabab kaks vabaviset.

Kotsari visked täna 11-st kolm.

Eesti võtab aja maha, 5.53 lõpuni.

61:47 - Baburin taas kaugelt...

58:47 - Komolov kolmene.

7.31 lõpuni.

55:47 - Rosenthal kahene.

55:45 - Ivlev korvi alt.

Kolmas veerandaeg läbi!

53:45 - Drell korvi alt.

53:43 - Kullamäelt õnneks tabav kaugvise.

53:40 - Kulagin tabab kaks vabaviset.

Käib kolmanda veerandaja viimane minut.

Venemaa on võtnud ründelauast juba 16 palli...

51:40 - nüüd ka Kulaginilt veel kaugvise.

48:40 - Astapkovitš tabab kaugviske.

45:40 - Motovilov tabab kahest vabaviskest ühe.

2.48 kolmanda veerandaja lõpuni.

44:40 - Hermet tabab kaks vabaviset.

44:38 - nüüd laseb Kulagin tabava kaugviske.

41:38 - Jõesaarelt kaks tabavat vabaviset.

4.47 kolmanda veerandaja lõpuni.

41:36 - nüüd korv ka Kullamäelt!

41:34 - Kotsar lisab ka vabaviske.

6.10 kolmanda veerandaja lõpuni.

41:33 - nüüd ka Kotsarilt korv.

41:31 - Kotsar tabab kahest vabaviskest ühe.

Kotsari visked täna ei lähe...

Eesti võtab aja maha, 8.20 kolmanda veerandaja lõpuni.

41:30 - Vorontsevitš kolmene.

38:30 - Vorontsevitš kahene.

36:30 - Dorbek kolmene.

36:27 - Baburin kolmene.

Kolmas veerandaeg on alanud!

Venelastele tõid avapoolajal Baburin ja Vorontsevitš kaheksa punkti. Eesti resultatiivsemad on Drell seitsme ja Jõesaar viie silmaga.

Teine veerandaeg läbi!

Venelased on ründelauast saanud juba 12 palli.

33:27 - Ivlev tabab kahest vabaviskest ühe.

32:27 - Drell vastab õnneks kaugviskega.

32:24 - Baburin tabab kaugviske.

29:24 - Komolov lisab ka vabaviske.

Eesti võtab taas aja maha, 2.59 teise veerandaja lõpuni.

Rosenthal teeb ka vea otsa ning Komolov saab ühe vabaviske ka.

28:24 - Komolov tabab kaugviske. Venelaste kaugvisked sopsavad võrreldes eestlastega tunduvalt paremini.

25:24 Ivlev tabab kahest vabaviskest ühe.

Eksimusi tuleb järjepanu mõlemalt poolt.

Täiskasvanute koondise debüüti tegev Rosenthal oli lähedal elu parimale minutile: esmalt tõi ta korvi alt kaks punkti ja siis näppas palli Mihhail Kulaginilt. Paraku eksis ta kiirrünakul ja lõpuks tuli korv hoopis Venemaale. Loodetavasti polnud see murranguline hetk.

Eesti võtab aja maha, 3.50 teise veerandaja lõpuni.

24:24 - Ivlev korvi alt.

22:24 - Rosenthal avab ka isikliku skoori.

5.09 teise veerandaja lõpuni.

22:22 - Vorontsevitšilt tabav kaugvise.

19:22 - Kotsar surub palli korvi.

19:20 - Vorentsevitš kahene.

17:20 - nüüd saab ka Kotsar palli korvi.

Venemaa võtab aja maha, 7.45 teise veerandaja lõpuni.

17:18 - Kullamäe tabab kahest vabaviskest ühe.

Valievil läks vist ninaluu. Sellega on selle mehe mäng ilmselt mängitud.

8.11 teise veerandaja lõpuni.

Kotsar võtab võimsalt lauapalli. Valiev saab kõva paugu ning peab minema pingile.

Strebkov eksib kaugviskel. Venelaste protsent langeb.

17:17 - Nurger krovi alt.

Venelased nopivad hoogsalt ründalauapalle.

Esimene veerandaeg läbi! Venemaa juhib napilt!

Mõlemalt poolelt esimese veerandaja lõpuks korvi alt eksimused.

Kulagin paneb vahelduseks Venemaa poolelt ühe kaugviske ka mööda.

Käib esimese veerandaja viimane minut.

17:15 - Drell lisab ka vabaviske.

17:14 - Drell korvi alt.

17:12 - Baburin tabab kaugviske.

14:12 - Laane paneb küljeaudist palli korvi kohale ning Jõesaar surub palli korvi. 0,8 sekundit oli aega rünnaku lõpuni.

Venelased tabavad kaugelt hästi. Seni neljast kolm.

2.20 avaveerandi lõpuni.

14:10 - Kulagin tabab valusa kolmese.

Oma koondisedebüüt on nüüd tehtud ka Pärnu mängijal Märt Rosenthalil.

11:10 - Drell tabab kahest vabaviskest ühe.

Jukka Toijala lubas eile, et Sten Sokk on täna mänguvalmis, aga vahetusest sekkub hoopis Rait-Riivo Laane...

11:9 - Kullamäelt kaks silma.

11:7 - Ivlev kahene

9:7 - Kulagin tabab kahest vabaviskest ühe.

Rosenthal teeb koondise eest debüüdi.

Dorbekul on käsi veidike verine ja korra on vaja seetõttu pingile minna.

Vorontsevitš tabab kolmese, aga Dorbek vastab hea läbimurdega. 8:7 Venemaale, mängitud on viis minutit.

Jõesaar tabab nurgast kolmese! 5:5.

Perm on aastaid korvpalli mõistes tõeline karukoobas olnud ja vähemalt täna tundub, et koroona pole seda muutnud.

Ilnitski viib kolmesega Venemaa juhtima.

Venemaal alustasid Ivan Strebkov, Jevgeni Baburin, Stanislav Ilnitski, Andrei Vorontsevitš ja Vladimir Ivlev.

Mäng on alanud!

Eesti algkoosseis: Kristian Kullamäe, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Kregor Hermet, Maik-Kalev Kotsar.

Hümnid kuulatud, venelastel oli varuks ka hiigelsuur kodumaa lipp, mis täitis terve tribüünipoole.

Eesti - Venemaa mängu alguseni on jäänud 15 minutit. Permi hall hakkab nõuete piires vaikselt täituma, võõrastel pole kõrvuti istuda lubatud.

Põhja-Makedoonia peatreener ütles pressikonvrentsil, et ilmselt Dimitrijevic homme ei mängi ja et Venemaa - Eesti matšis on ta suurim Venemaa toetaja.

Varsti peaks algama ka Põhja-Makedoonia - Itaalia pressikonverents. Ehk oskab makedoonlaste peatreener Aleksandar Todorov öelda midagi ka Dimitrijevici jalavigastuse kohta. Tundus olevat päris raske trauma.

Mäng läbi, Põhja-Makedoonia võidab 87:78.

Seis on 86:78 Põhja-Makedoonia kasuks, lõpuni on 11 sekundit.

Ricci paneb korvi alt mööda ja Põhja-Makedoonia võidab...

Kristijan Nikolov toob veel kaks punkti juurde. 86:78 ja Itaaliat pääastab ainult ime.

Aga Makedoonia juhib endiselt. Üks minut lõpuni, 84:78.

Makedoonia liider Dimitrjevic kantakse platsilt minema ja tema mäng on tänaseks mängitud. Trauma tundus olevat raske.

Itaalia saab 1.35 enne lõppu kaks punkti juurde, eelnevas olukorras sai Dimitrijevic vigastada, aga lõpuks tõuseb ta püsti.

Aga tänane üllatusmees Andrej Magdevski võtab otsustamise enda peale ja tabab korvi alt raske viske. 82:73 Põhja-Makedooniale, neljandat veerandaega on mängida 2.05.

3.15 enne lõppu teeb Dimitrijevic ründes vea, see on talle neljas. Ja Vitali paneb kolmese! 80:73.

Dimitrijevic on teise poolaja staar. Ta lisab kaks vabaviset, tal on 22 p ja 7 söötu.

Riccilt neli minutit enn lõppu 2 punkti juurde 78:70.

Uuesti Dimirijevic... Vahe on 10.

Põhja-Makedoonia algviisiklane Damjan Stojakovski kukub vigadega välja.

Dimitrijevicilt 2+1, Põhja-Makedoonia juhib 76:68. Aega on 6.19.

Marco Spissu kolmene vähendab vahet. 73:68.

Kaks ja pool minutit enne teise veerandi lõppu juhtis Itaalia 50:34, pärast seda on Makedoonia visanud 39, Itaalia 15 punkti.

Makedoonlastele veel kaks punkti juurde ja siis Itaaliale ründeviga otsa. 73:65 Põhja-Makedooniale, neljanda veerandi lõpuni on 7.20.

Permi publik on hakanud Põhja-Makedoonia poolt skandeerima. Balkani poiste edu on 8.23 enne mängu lõppu 71:65. Itaalia mängib nagu murtud võistkond, enesekindlus on null.

Põhja-Makedoonia on neljanda veerandi eel hoopis 67:65 ette läinud.

Kolmanda veerandaja lõpetab Dimitrjevici oma poole pealt tabatud vise....

1.15 kolmanda veerandi lõpuni, Itaalia edu on 65:61.

Täpselt nii, koss on kiire mäng. Selles ongi probleem :)

Damjan Stojanovski kolmese järel on Itaalia edu vaid 63:61.

Halb märk on see, et Dimitrijevic on teisel poolajal muutunud mees. Tal on nüüd koos 10 punkti ja 7 söötu, aina paremini on toimima hakanud ka tema koostööd Jacob Wileyga. Itaalia kolm minutit enne kolmanda veerandi lõppu ees 63:58.

Viis minutit teist poolaega mängitud, Itaalia on ees 59:51. Makedoonlased alustasid teist poolaega agressiivselt, aga nüüd on neil neli võistkondlikku viga täis.

Itaalial on selle mängu jooksul esimest korda raskusi. Edu on küll veel 52:46, aga peatreener Sacchetti on väga rahulolematu ja võtab aja maha.

Teine poolaeg on alanud! Kui Põhja-Makedoonia suudab haardeulatuses püsima, hakkavad minutid väga aeglaselt ja närvesöövalt kuluma.

18-aastane Madridi Reali duubli mängija Matteo Spagnolo viskas esimesel poolajal päris edeva korvi:https://twitter.com/EuroBasket/status/1363465724430319617?ref_src=twsrc%5Etfw

Kolmepunktiviskeid 13-st 9 tabanud Itaalia resultatiivseim on 10 punkti ja 6 korvisööduga Marci Spissu, 8 punkti on toonud Gabriele Procida.Põhja-Makedoonia kasuks on Andrej Magdevski visanud 15 punkti, Vojdan Stojanovski arvel on 8 punkti. Dimitrijevic on üsna vaos hoitud, tal on koos 4 punkti, 3 söötu ja 4 pallikaotust.

Esimene poolaeg on läbi, Itaalia võitis selle 52:41.

Kolm minutit esimest poolaega mängida, Itaalia edu on juba 50:34.

Itaalia on suure osa ajast mänginud pingimeestega, aga noored ässad Matteo Spanolo, Giordano Bortolani ja Gabriele Procida on hästi hakkama saanud. Kokku neilt 18 punkti ja 5.33 enne esimese poolaja lõppu on Itaalia ees 43:30.

Itaalia visked kukuvad endiselt, aga Põhja-Makedoonia on hakanud aina lihtsamaid korve saama. Seitse ja pool minutit esimese poolaja lõpuni, Itaalia on ees 37:30.

Itaallaste kaugvisete tabavus (seitsmest kuus) pole muidugi jätkusuutlik.

Esimene veerandaeg läbi, Itaalia võidab selle 30:20. Kõik hästi!

Kolm minutit esimest veerandit mängida, Itaalia on ees 22:13. Makedoonlaste liider Dimitrijevic on teinud kaks viga, neist üks oli liigse suupruukimise eest.

Seni on Põhja-Makedoonia tegutsenud nii, nagu kaalul poleks midagi. Kui nii edasi läheb, polegi neil homme millegi peale mängida.

Skoori tehakse nii, nagu oleks Tähtede mäng. Itaalia on viie minuti järel ees 19:13.

Kahe ja poole minuti järel juhib Itaalia 9:5, aga nende üks paremaid mängijaid Ricci on juba kahe veaga pingil.

Põhja-Makedoonia on samuti oma parimas rivistuses: Nenad Dimitrjevic, Vojdan Stojanovski, Damjan Stojanovski, Bojan Trajkovski, Jackob Wiley.

Itaallased alustasid ilmselt kõige tugevama viisikuga, mis täna võimalik. Platsil on Marco Spissu, Giordano Bortolani, Michele Vitali, Giampaolo Ricci, Filippo Baldi Rossi.

Põhja-Makedoonia - Itaalia mäng on alanud!

Tere päevast! Põhja-Makedoonia - Itaalia matš algab vähem kui üheksa minuti pärast. Hoiame siin blogis selle mängu seisul silma peal.

