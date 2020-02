VIDEO JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis alustas Toijala-ajastut ülitähtsa võiduga Põhja-Makedoonia vastu!

Põhja-Makedoonia - Eesti

Nii sündis (senise) elu mäng ehk sellistelt kohtadelt sündisid Kristian Kullamäe 31 punkti:

Kristian Kullamäelt hiilgemäng - 31 punkti! Kahesed 8/7, kolmesed 9/5, vabavisked 3/2. Siim-Sander Vene lisas Eesti poolelt 16, Kregor Hermet 8, Kristjan Kitsing 7, Rauno Nurger ja Henri Drell 6, Sander Raieste 5, Rain Veideman 2 punkti. Vastaste parimana tõi Vojdan Stojanovski 26 punkti.

Läbi! Eesti saab võidu numbritega 81:72!

72:81. Kullamäe toob korvi alt lisa.

72:79. Vojdanc Stojanovski langeb samuti 5 veaga välja.

72:79. Stojanovski paneb ühe kolmese veel.

69:79. Stojanovski sopsab kolmese, lõpuni jäänud minut.

66:79. Kullamäelt järjekordne korv!

66:77. Vojdan Stojanovski vabaviskejoonelt ei eksi.

64:77. Kullamäelt kolmene! Mehe arvel juba 27 punkti!

Damjan Stojanovski langeb viie veaga pingile.

64:74. Whittington leitakse hea sööduga üles ja mees korvi alt ei eksi. Lõpuni jäänud veidi üle 3 minuti.

62:74. Venelt kahene, Eesti edu taas veidi turvalisem.

62:70. Dimitrijevikj toob lühikese ajaga 4 punkti juurde, vahe alla kümne.

Kullamäelt veel kaks punkti otsa ja Makedoonia võtab aja maha. 70:58, kellal on 5.53. Kullamäe on visanud juba 22 punkti, Vene arvel on 14.

Makedooniale veel 2+1, seekord Whittingtoni esituses. Hermet teeb neljanda vea. 68:58.

Vene! Kolmene! 68:55.

Vojdan Stojanovski tabab koos veaga ja kodupublikul tekib taas lootusekiir. 65:55, kaheksa minutit neljanda veerandi lõpuni.

Hermet tabab keskpositsioonilt, aga Makedoonia vastab kolmesega. 65:52.

Sander: 81 - 64, nägin nagu unes midagi.

Dimitrijevic teeb Raieste vastu 2+1, Eestil on juba kolm võistkondliku viga täis ja seda vaid 56 sekundiga. 63:49.

Neljas veerandaeg algas Raieste veaga lauavõitluses.

Kolmas veerand lõppebki seisuga 60:46.

Kitsing pealt! 60:43.

Dimitrjevicilt kolmene. 58:46.

Täpselt nagu Kalev/Cramos - Kitsingule tehakse kolmesel viga! Kolmanda veerandi lõpuni 2 minutit. Eesti 58:43 ees.

Kitsingult Panso kool ja ta meelitabki ründevea välja. Seis ikka 56:43, enne pani Veideman kaks kolmest järjest mööda. Nüüd tuleb platsile Drell.

Kullamäe teenib järgmisel rünnakul ka kaks vabaviset ja tabab ühe. Kolmanda veerandi lõpuni 3.38. 56:43.

Kullamäe rahustab. 55:43.

Makedoonia on kaitses selgelt vunki juurde pannud.

Vene teeb kattevea otsa. Kolmanda veerandi lõpuni viis minutit.

Dimitrijevivc vastab. 53:42.

Kitsingult ülivajalik kolmene! 53:39.

Dimitrjevic korvi alt. Kas asi kisub hapuks? 50:39.

Whittington vabavisetel, ameeriklane paneb kahest kaks. 50:37.

Eestil on kolme veaga vaid Kitsing, teistel on vähem.

Ja nüüd on kodutiimil õnne ka, Eesti ei suuda lauda kontrollida, lõpuks jõuab pall Vojdan Stojanovskile, kes tulistab kolmese kindlalt kotti. 50:35 ja Toijala võtab aja maha. Teist poolaega on mängitud kaks ja pool minutit.

Nüüd on natuke jama, Kullamäe kaotab palli ja teeb ebasportliku vea otsa. Publik läheb sedamaid käima. Eesti edu on 50:32, pall jääb Makedooniale.

Vene tabab kolmese ja Stojanovski teeb ründevea otsa. 50:28.

Ja algas nii, nagu me ei tahtnud, Vojdan Stojanovski tabab kolmese. Õnneks Kullamäe vastab kiirelt.

Teine poolaeg algas!

Eesti viisik teise poolaja alustuseks: Kullamäe, Dorbek, Jõesaar, Vene, Nurger.

On aeg sättida ennast teiseks poolajaks valmis, pausi lõpuni on jäänud minut.

Eesti resultatiivseim on Kullamäe 12 punktiga, Vene on toonud 8, Nurger, Drell ja Hermet kõik 6 punkti. Nurgeri arvel on ka 6 lauapalli. Vastaste kasuks on Vojdan Stojanovski ja Shayne Whittington visanud 7 punkti.

Makedoonia visked väljakult 25st 7, sealhulgas kolmesed 14st 2. Lauavõitlus Eestile 22:12, korvisöödud 8:5, pallikaotused 6:8.

Natuke numbreid: Eesti visketabavus on 50, sealjuures kolmesed 36 protsenti (14/5). Nii et edu ei ole tulnud ebareaalse tabavuse pealt, kõik on alanud kaitsest. Aga tõele au andes tegutsesid ka makedoonlased uskumatult pudiselt.

Eesti võitis teise veerandi 25:5. Kindlasti koondise viimaste aastate muljetavaldavamad kümme minutit.

Poolaeg läbi, Eesti võitis selle 45:23! Jõhker vile ka kodumeeskonnale otsa!

Viimane minuti esimeset poolajast läks käima ja Raieste paneb korvi alt kaks juurde!

Nurger ründelauast! 43:23.

Üle mitme minuti läheb Eesti rünnak luhta, Nurger teeb ründevea. Aga muidu jooksis ka see rünnak ilusti.

Kodupublik laseb omadele vilet...

Kullamäe kolmene ja sops! 41:22.

Venelt tagasiastelt kolmene ja edu paisub juba 38:22 peale! Kolm minutit poolajani. Jõhker!

Drell läheb veelkord vabaviskejoonele, seekord kahest üks. 35:22.

Eesti on nüüd mitmel korral korvi alla söötudega natuke uljaks läinud, aga makedoonlased teevad kingitusi vastu.

Viis minutit poolajani.

Drell üle ja peale! Kolmene on sees! 34:21.

Lõpuks tabab ka Makedoonia. 31:21.

Katteviga Makedooniale! Kodutiim on ikka nii liimist lahti kui olla saab.

Drell ründelauas ja ta teenib vabavisked. Kahest kaks ja on Eesti nüüd juba 31:18 ees!

Veel Hermet ja makedoonlasted söödavad selle peale otse auti!

Nüüd tuleb platsile ka Drell.

Tekib küsimus, kas Hermet on Toijala jokker? Enne mängu poleks osanud oodata, et ta nii tähtsas rollis on.

Hermet tabab tahakaldelt viske ja Eesti on juba 27:18 ees. Rõõmu teeb, mängu edenedes on Eesti aina enam hakanud korvi lähedalt punkte saama, kõik ei taandu ainult kolmestele.

Makedoonia publik on seni üsna vagusi püsinud ja on ka põhjust, Vene viib Eesti 25:18 ette.

Algas teine veerandaeg, Eesti poolelt pole veel platsile saanud Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane ja Henri Drell.

Kullamäe on Eestile toonud juba 9 punkti, Nurgeri arvel on 4 silma. Makedoonia resultatiivseim on Whittington 7 punktiga.

Esimene veerand läbi, Eesti võitis selle 20:18. Kõik korras!

Nurger ründelauast! 20:16.

Veideman ja Vojdan Stojanovski vahetavad korve, Eesti minut enne veerandi lõppu 18:16 ees.

Kullamäe läheb puhkama, Veideman jääb mängiujuhiks.

Hermetilt poolhaak! 16:12.

Eesti ees 14:9, esimese veerandi lõpuni kolm minutit.

Whittington torkab käega Nurgerile silma, aga tundub, et ta saab edasi mängida. Platsile tulevad Raieste ja Hermet.

Kullamäe paneb ka keskpositsiooniviske kotti ja meelitab samal ajal ka vea välja. Vabavise tabab. 12:7.

Eesti rünnak on üsna staatililine, aga õnneks tehakse Venele kolmesel viga. Kolmest kolm ja 9:5.

Dimitrijevic harutab Eesti kaitse hästi lahti ja lõpuks tulevad ka viljad, Damjan Stojanovski paneb 2+1. Eesti siiski 6:5 ees, mängitud neli minutit.

Dorbek teeb nüüd Whittingtoni vastu teise vea ja läheb pingile. Veideman mängu.

Dorbek näppabki Dimitrijevicilt palli ära ja Kullamäe paneb veel ühe kolmese otsa! 6:0.

Kaks ja poolt minutit mängitud, Eesti juhib ikka 3:0.

Nüüd on Eesti patustandu kahe pallikaotusega, Kullamäelt tagasimäng ja Kitsingult jooks.

Makedoonlaste algviisik: Dimitrijevic, Damjan ja Vojdan Stojanovski, Krstevski, Whittington.

Kullamäe sopsab kolmese ja viib Eesti juhtima!

Nonii, nagu Tarmo Tiisler ütleb, siis läksime!

Dorbek on ehk üllatav valik, aga ilmselt tahab Toijala, et ta hakiks vastaste põhimängujuht Dimitrjevici.

Eesti koondise algviisik on selge: Kristian Kullamäe, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing.

Algab võistkondade tutvustamine ja õige pea on ka hümnide aeg. Isegi üllatav, et Eesti koondis ei saanud vilekoori osaliseks.

12 minutit mänguni. Eesti koondis tegi saalis grupipildi ka ära. Foto: FIBA

Praegu tundub, et saalis läheb mölluks - korraldajate loodetud 3000-4000 pealtvaatajat tuleb ilmselt ära. Meenutuseks, 2017. aastal vaatas Skopjes Eesti võitu vaid 500 inimest.

Telepilti näitab TV6.

Anonym: Kust näeb otseülekannet

20 minutit mänguni. Eesti koondist on kohapeale sõitnud ergutama ka paarkümmend poolehoidjat.

Kui algviisikuga spekuleerida, siis äkki Kullamäe, Veideman, Jõesaar, Vene, Kitsing. Aga võib-olla alustab Kitsingu asemel hoopis Rauno Nurger.

Natuke üle tunni mängu alguseni, tiimid alustasid soojendusega.

Koondise abitreener Indrek Reinbok avaldas enne lõunasööki arvamust, et Põhja-Makedoonia korvpalliliidu teade põhimängujuht Nenad Dimitrjevici vigastusest võib olla vastaste pettemanööver.Makedoonlaste aususes kahtlevad eestlased nagunii: nimelt arvatakse, et Eesti koondise treeningud filmiti Skopjes vähemalt osaliselt üles. Lisaks jalutasid eile õhtul treeningu ajal sisse täiesti suvalised tüübid, aga mänedžer Raido Roos ajas nad kiirelt minema. Balkani värk!

Eesti peatreeneri mõtted enne mängu.http://www.delfi.ee/article.php?id=88987843

Tervitused Skopjest! Mängu alguseni on jäänud neli ja pool tundi. Midagi rabavat pole kohapealt teatada, hommikul peetud viimante treening kulges rahulikult, koondislased paistavad mänguks valmis olevat. Nagu ka 2017. aastal, asub Eesti hotell kohe halli kõrval, nii et aknast välja vaadates ei unune hetkekski, et Põhja-Makedooniasse tuldi just korvpalli mängima.