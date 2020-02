Soome korvpallikoondis pääses napilt suurest hävingust

Kolmanda veerandaja keskel jäi Soome juba 27:45 kaotusseisu, esimest korda mindi juhtima alles kaks minutit enne lõppu.

Soome resultatiivseim oli 25 punktiga Sasu Salin, Alexander Madsen lisas 8 punkti ja 10 lauapalli. Šveitsile tõi Marko Mladjan 12 punkti.

Soome vastasteks on E-grupis lisaks Šveitsile Serbia ja Gruusia. Et Serbiale kaotas Soome kodus koguni 58:80 ja Gruusia on ühe korraldajamaana juba automaatselt EM-il, heideldakse finaalturniiri pääsme eest ilmselt just Šveitsiga. Tugev teine poolaeg andis Soomele selles võitluses eelise.

Samas grupis jäi Serbia kodus üllatuslikult alla Gruusiale 90:94. Valitsev maailmameister Hispaania kaotas A-grupis kodus Poolale 69:80.