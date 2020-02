Siim-Sander Vene: otsisime õiget koosseisu, aga läksime sõlme

"Esimesel poolajal läks kõik plaanipäraselt, olime aktiivsed. Kolmanda veerandaja algus polnud ka väga hull, läksime kuidagi sõlme. Nad surusid meid eemale, tegime ise ka mõned valed otsused. Lõpus me enam õieti mängu tagasi ei saanud," rääkis Vene pärast kohtumist.

"Hakkasime vahepeal kooseisu otsima, kes kellega klapib. Kõik asjad ei toiminudki. Lõpuks jäi ikka natuke puudu," lisas ta.

Eesti lõpetas valikmängude esimese akna ühe võidu ja kaotusega.

"Seis võiks olla palju hullem. Kokkuvõttes läks ju suhteliselt hästi. Mängupildist ja statistikast on näha, et korralik võitlus käib. Käime isukalt lauas. Energiat on kõvasti. Noore satsi värk, võib-olla jääb mõnel hetkel mõistusest ja kogemusest puudu. Arvan, et oleme õigel teel."