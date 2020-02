Peatreener Toijala tegi Itaaliaga mängu eel koosseisus vangerduse: Treier pääses nimekirja, haigestunud Vene sai trenni teha

Põhja-Makedoonia mängu lõpus ennast halvasti tundma hakanud Vene tegi kaasa mõlemad tänased treeningud, seega peaks ta homme platsile astuma. "Tunnen ennast juba natuke paremini kui eile," rääkis ta lühidalt peale õhtust treeningut.

Peatreener Toijala kommentaar: "Otsustasin natuke pikema koosseisu kasuks. Venel oli pärast eelmist mängu natuke probleeme. Paistab, et temaga on enam-vähem korras, aga meile oli igaks juhuks eesliini täiendust vaja. Vene tegi mõlemad tänased treeningud kaasa ja tal tuli justkui energia tagasi. Teiste mängijate tervis on korras."

Eesti tegi korvpalli 2021. aasta EM-i valiksarjale vägeva alguse, kui võõrsil alistati Põhja-Makedoonia 81:72. Itaalia oli samal ajal 83:64 parem Venemaast.

EM-finaalturniirile pääsemiseks peab Eesti edestama alagrupis vähemalt Põhja-Makedooniat või Venemaad - Itaalia on finaalturniiri ühe korraldajana seal koha juba taganud.