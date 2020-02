Peatreener Toijala: Eesti pole Itaalia vastu favoriit, aga suudame võidu nimel heidelda

Kuigi Itaalial on 2021. aasta EM-finaalturniiri korraldajana juba edasipääas tagatud ja koondises on puudu kõik staarid, suudeti EM-valiksarja alustada 83:64 võiduga Venemaa üle.

"Itaalia on aktiivne ja liikuv võistkond. Nad mängivad intensiivselt, eriti rünnakul. Kui neil lubada omavahel lihtsalt palli jagada, on nad väga ohtlikud. Neil on palju häid viskajaid. Tegemist on noorema võistkonnaga kui varem, kõik mängijad tahavad tõestada, et nad on ka finaalturniiril koondisekõlbulikud. Nad on motiveeritud, aga neil pole pinget," iseloomustas Toijala homset vastast.

Eesti võidu võti on soomlase hinnangul kaitses.

"Peame nende söötudel vahel olema ja jälgima, et nende kate-kattest mäng ei toimiks. Tahame, et Itaalia mängiks rünnakul individuaalsemalt kui Venemaa vastu," rääkis Toijala.

Peatreeneri sõnul võis reis Põhja-Makedooniasse võistkonda väsitada, aga energia puudumise taha ei tohiks homme midagi jääda.

"Õhtusel treeningul oli mängijate energiatase juba üllatavalt hea. Saime võidust innustust, pealegi tuleb homme saal rahvast täis. Tunnen, et Eesti spordisõbrad on kohtumise eel elevil. Me pole favoriidid, aga usun, et suudame homme võidu nimel heidelda."

Eesti - Itaalia mäng algab homme Saku Suurhallis kell 19.