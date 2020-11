Peatreener Toijala avaldas üllatava põhjuse, miks Kerr Kriisa Eesti koondisega liitub

Arizona ülikooliga liitunud 19-aastane Kriisa ei vasta veel NCAA nõuetele ja seega ei saa ta Arizona eest hooaja alguses mängida. Arizona alustab hooaega juba 25. novembril.

"Kriisal ei jää ülikooli eest ühtegi mängu vahele. Kui sai selgeks, et tal pole NCAA jaoks vajalikku litsentsi, hakkas kõik väga kiiresti käima. Rääkisime Arizona treeneritega läbi, miks ta on meile väga vajalik, aga kõige olulisem oli see, et Kerr tahtis ise praegusel raskel ajal meile väga appi tulla. Arizonast Eestisse reisimine pole lihtne," rääkis Toijala interneti vahendusel toimunud pressikonverentsil.

"Praegu ei oska mina ega keegi teine öelda, millal ta NCAA-s mängima saab hakata. Tegime igatahes uue taotluse, et paberid korda saaks. Seni on ta kõik Arizonaga treeningud kaasa teinud ja treeningmatše mänginud," lisas peatreener ja lisas, et Eestisse pole Kriisa veel jõudnud. Plaanide järgi pidi ta USA-st Euroopa pinnale jõudma täna pärastlõunal. Tallinna "mulli" siseneb koondis teisipäeva hommikul.

Lisaks Kriisale on EM-valikmängudel koondise nimekirjas mängujhtidest vaid Siim-Markus Post. Kristian Kullamäe on Hispaanias Palma klubiga karantiinis, Sten Sokk jääb eemale vigastuse tõttu ja Rait-Riivo Laane andis pärast Rumeeniast Eestisse jõudmist positiivse koroonatesti.

"Laane tuli nädalavahetusel Eestisse, paraku oli test positiivne. Praegu tundub, et ka teine test on positiivseks osutunud," selgitas Toijala.

Eesti korvpallikoondis mängudeks Venemaa (28.11) ja Põhja-Makedooniaga (30.11):

Mängujuhid: Kerr Kriisa, Siim-Markus Post

Viskavad tagamängijad: Rain Veideman, Martin Dorbek, Martin Paasoja, Jaan Puidet

Väikesed ääred: Janari Jõesaar, Saimon Sutt, Tanel Kurbas

Suured ääred: Kaspar Treier, Kregor Hermet, Mihkel Kirves

Keskmängijad: Kristjan Kitsing, Rauno Nurger

Toijala sõnul on väga väike võimalus, et koondisega saavad liituda ka Henri Drell ja Sander Raieste. Itaalias Pesaros mängiv Drell peab andma negatiivse koroonatesti, viimane proov osutus Itaalia meedia andmetel positiivseks. Raieste puhul loodetakse imele, et Vitoria Baskonia laseb tal Eestisse tulla.