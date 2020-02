Peatreener Jukka Toijala: mul on mängijatest ja publikust kahju

Eesti võitis esimese poolaja 47:41, korraks oldi ees isegi 44:30. Teine poolaeg kiskus aha kiirelt kiiva ja lõpuminutitel leidis Eesti ennast juba kümnepunktilisest kaotusseisust.

"Loomulikult hakkas Itaalia teisel poolajal kaitses sitkemalt mängima. nad võtsid meilt mõned sööduliinid ära. Aga samal ajal tundus,et olime natule väsinud, sest me ei mänginud oma liikumisi välja. See muutis meie rünnaku üheküljeks, oli liiga palju pallipõrgatamist. Selle tõttu said nad jooksma - nad teenisid 19 punkti meie pallikaotustest," rääkis Toijala pressikonverentsil.

47-aastase soomlase arvates mõjutas mängijate väsimusaste ka Eesti rotatsiooni, mänguaega teenisid 11 pallurit. 19-aastane Kerr Kriisa sai oma täiskasvanute koondise debüüdil platsil olla koguni 18 minutit, põhimängujuht Kristian Kullamäe mängis 25 minutit.

"Tahtsime kõigile võimaluse anda ja vaadata, kuidas neil välja tuleb. Proovisime leida koosseisu, mis toimiks. Aga tundus, et lõpus polnud enam energiat," selgitas Toijala.

"Kui kaotad, on loomulikult halb tunne. Esimene emotsioon on see, et mul on poistest kahju. Ja loomulikult on mul kahju seelest suurepärasest publikust, kes meid toetas. Oleksime tahtunud võita ja ma arvan, et me olime selleks suutelised."

"Üldiselt olen nädalaga siiski rahul. Olen õnnelik mängijate energia ja koostöö üle. Lisaks on mul väga hea siin olla, alaliit ja mängijad on mind palju aidanud. Loodan, et suudame suvel uue sammu teha, meil on aega harjutada ja areneda," lisas ta.