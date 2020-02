OTSEBLOGI SKOPJEST | Eesti korvpallikoondis alustab Toijala-ajastut ülitähtsa mänguga Põhja-Makedoonia vastu

Põhja-Makedoonia - Eesti

Praegu tundub, et saalis läheb mölluks - korraldajate loodetud 3000-4000 pealtvaatajat tuleb ilmselt ära.

Telepilti näitab TV6.

Anonym: Kust näeb otseülekannet

20 minutit mänguni. Eesti koondist on kohapeale sõitnud ergutama ka paarkümmend poolehoidjat.

Kui algviisikuga spekuleerida, siis äkki Kullamäe, Veideman, Jõesaar, Vene, Kitsing. Aga võib-olla alustab Kitsingu asemel hoopis Rauno Nurger.

Natuke üle tunni mängu alguseni, tiimid alustasid soojendusega.

Koondise abitreener Indrek Reinbok avaldas enne lõunasööki arvamust, et Põhja-Makedoonia korvpalliliidu teade põhimängujuht Nenad Dimitrjevici vigastusest võib olla vastaste pettemanööver.Makedoonlaste aususes kahtlevad eestlased nagunii: nimelt arvatakse, et Eesti koondise treeningud filmiti Skopjes vähemalt osaliselt üles. Lisaks jalutasid eile õhtul treeningu ajal sisse täiesti suvalised tüübid, aga mänedžer Raido Roos ajas nad kiirelt minema. Balkani värk!

Eesti peatreeneri mõtted enne mängu.http://www.delfi.ee/article.php?id=88987843

Tervitused Skopjest! Mängu alguseni on jäänud neli ja pool tundi. Midagi rabavat pole kohapealt teatada, hommikul peetud viimante treening kulges rahulikult, koondislased paistavad mänguks valmis olevat. Nagu ka 2017. aastal, asub Eesti hotell kohe halli kõrval, nii et aknast välja vaadates ei unune hetkekski, et Põhja-Makedooniasse tuldi just korvpalli mängima.