Leedulastest NBA staarid soovivad koondist EM-valiksarjas aidata

Sarnaselt Eestile sai ka Leedu õiguse korraldada novembrikuus "mulli", kus peetakse EM-valiksarja järjekordsed kohtumised. Leedut ootavad novembri lõpus Vilniuses ees mängud Taani ja Belgiaga. Lisaks on samas alagrupis veel Tšehhi.

Pärast pikemat pausi on lootust näha ka Valanciunast (Memphis Grizzlies) ja Sabonist (Indiana Pacers). "Mul on hea meel, et nii Domantas kui Jonas on avaldanud soovi liituda koondisega. Nüüd on kõik Leedu korvpalliliidu kätes, kes peab juba läbirääkimisi Pacersi ja Grizzliesega," rääkis koondise peatreener Darius Maskoliunas Leedu Delfile. "Loodan, et pärast pikka pausi saavad nad taas meid aidata."

LTU NT call-ups: Kalnietis, Vasiliauskas, Velicka, Juskevicius, Janavicius, Marciulionis, Dimsa,D.Giedraitis, Beliauskas, Valinskas, Kuzminskas, Maciulis, Butkevicius, Sirvydis, E.Zukauskas, Gailius, Bendzius, Kulboka, Masiulis, Valanciunas,Sabonis,Birutis,Blazevic,Kairys,Echodas — Donatas Urbonas (@Urbodo) October 21, 2020

