KUULA | Varrak "Pihtas Põhjas" erisaates: jätaksin kõik noored 12 hulka, valiksarja süsteem tekitab küsimusi

Neljases alagrupis on vastaseks Itaalia (EM-i korraldaja), Venemaa ja Põhja-Makedoonia. Itaalia on juba finaalturniiril, ülejäänud kolmest saavad EM-ile kaks paremat. Stuudios lahkavad Eesti koondise võimalusi saatejuht Ivar Jurtšenko ja enam kui kümme aastat koondise juures abitreenerina ametis olnud Alar Varrak. Juttu tuleb koondislaste uuest trendist, kombinatsioonist "vana", võimalikust mängujoonisest ja mõistagi ka vastastest. Ühtlasi saame teada, kes tegi Varrakule kõne, et hankida infot Eesti koondise kohta. Head kuulamist!

