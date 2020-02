Kristian Kullamäe: kolmanda veerandaja halvad lahendused said otsustavaks

Eesti võitis Itaalia vastu avapoolaja, kuid kolmandal veerandajal muutusid külalised agressiivsemaks ning noortel eestlastel tekkisid raskused. „Ideed said otsa ning me ei saanud enam tehtud neid asju, mis esimesel poolajal toimisid," nentis Kullamäe pärast 81:87 saadud kaotust. „Otsustavaks said meie halvad rünnakulahendused."

Esimesel poolajal hästi tabanud ning 47:41 juhtima asunud Eesti, viskas teisel poolajal palju mööda. See võimaldas Itaalial algatada kiireid rünnakuid. „Kartsime nende kiirrünnakuid, mis tulevad pärast meie möödaviskeid. Tänu nendele, leidsid nad kindluse," märkis Kullamäe ning tõi välja külaliste kõrge taseme. „Nad tegutsesid palju kannatlikumalt, kui näiteks Makedoonia mõned päevad tagasi." Kuigi Itaalia koondisest puuduvad paljud staarid, on tegemist sealses kõrgliigas pallivate mängijatega.

Neljapäeval Makedoonia vastu 31 punkti visanud Kullamäe kogus Itaalia vastu 17 silma. Punktidest olulisemaks, pidas ta oma tegutsemist meeskonna mängu juhtimisel. „Midagi väga hullu polnud, aga ka minul olid kolmandal veerandajal halvad lahendused. Just rünnakute rütmi kontrollimine jäi natuke hingele," tunnistas ta.

Eesti koondisel on kahe mängu järel tabelis võit ja kaotus. Järgmised EM-valikmängud peetakse novembris.