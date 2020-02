KOGU TÕDE MÄNGUST | Kullamäe vedas, aga Eesti ühtlane koosseis oli Põhja-Makedooniast pika puuga üle

15 minutit pärast Põhja-Makedoonia – Eesti kohtumise lõppu selgus, et Itaalia suutis kodus Venemaast koguni 83:64 üle olla. Tuleb endalegi tuhka pähe raputada, et Venemaad ülikindlaks B-grupi favoriidiks pidasin. Kuigi Itaalial on kasutada B- või isegi C-koondis ja neil on juba EM-pilet käes, siis tegu on ikkagi ühtlase ja võitlusliku tiimiga.

Kui Itaalia jääbki sama heaks, sobib see Eestile. Jah, meil on pühapäeval Tallinnas oodatust veelgi raskem, aga sama kehtib ka Põhja-Makedoonia kohta. Neil ei paista praegu olevat materjali, et itaallasi hirmutada. Jääb vaid loota, et Itaalia paneb ka järgmistes valiksarja akendes välja tiimi, kus on küll vähetuntud, aga siiski tugevad Serie A mängijad.

See ei tähenda, et Eesti peaks ennast pühapäevase matši eel autsaideriks pidama. Saku Suurhalli on oodata täismaja ja kui mängu kvaliteedis tagasi ei anta, on eestlastel võiduvõimalus olemas.

Nüüd saabki Põhja-Makedoonia – Eesti kohtumise juurde tagasi minna.

VÕTMEMOMENT | Lihtne oleks öelda, et otsustavaks sai tulemusega 25:5 lõppenud teine veerandaeg, aga pärast poolajapausi läks asi korraks päris närviliseks. Vastaste noorema põlvkonna parim mängija Nenad Dimitrijevic vähendas teise poolaja alguses vahe 39:50 peale, aga seni varjus püsinud Kristjan Kitsing vastas kolmesega. See andis Eestile taas hingamisruumi. Enam polnud ohtu, et hoo sisse saanud Makedoonia jõuaks mõne rünnakuga kolme-nelja punkti kaugusele.