KOGU TÕDE MÄNGUST | Itaalia agressiivsus lämmatas Eesti mängu

Eesti korvpallikoondis alustas Sakus Suurhalli tribüünidele kogunenud täismaja publiku ees hästi ning teisel veerandajal oli korra edu Itaalia ees isegi üle kümne punkti, kuid piisas vaid itaallastel käistes agressiivsust juurde keerata, kui Eesti edu sulas. Viimase veerandaja lõppvaatuses libises Itaalia väikeste sammudega, kuid kindlalt eest. Lõpus üritati küll mängu päästa, kuid see oligi kõigest meeleheitlik päästmine.

VÕTMEMOMENT | Kolmanda veerandaja alguses muutus Itaalia kaitse agressiivsemaks ning Eestil ei tekkinud enam vabu viske kohti. Lisaks lubati Itaalia meeskond rünnakul jooksma. Mõne minutiga oli Eesti esimesel poolajal saadud edu sulanud.

MÄNGU STAAR | Michele Vitali kuulub Itaalia meistriliigas Sassari meeskonna liidrite hulka ning oli tõeline vedur ka koondises. Vitali individuaalsed oskused olid silmatorkavalt head ning ta kandis väärikalt Itaalia koondise liidrikoormat.

MUST LAMMAS | Eesti kaotuses on raske tuua välja otsest süüdlast, kuid küsimusi tekitas treenerite otsus mängitada murdehetkedel mängujuhi kohal koondises debüteerinud Kerr Kriisat ning hoida Kristian Kullamäed pingil. Kolmanda veerandaja järel olid meeste mänguminutid sisuliselt võrdsed. Kriisa ei teinud küll midagi halvasti, kuid rasketel hetkedel vajanuks Eesti Kullamäe korve. Eesti treenerite jaoks muutis tagaliinis vahetuste rotatsiooni korraldamise keerulisemaks Rain Veidemani kahvatu mäng. Esimesel poolajal mängis ta kuus minutit, kuid teisel poolajal jäi pingile.

MIKS LÄKS NII? | Eesti alustas hästi ja Itaalia halvasti - võimalik, et vaatamata esimeses voorus Makedoonia üle saadud võidule, külalised siiski alahindasid Eestit. Teisel poolajal muutus nende kaitse igatahes agressiivsemaks ning kuna Eesti ei saanud enam korve, ega võimutsenud ründelauas, said itaallased oma kiired rünnakud jooksma.