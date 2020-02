Itaalia peatreener: Eesti mängis hästi, midagi lihtsat ei tule

Ats Kuldkepp reporter RUS

Romeo Sacchetti. Foto: Jaanus Lensment

Itaalia korvpallikoondise peatreener Romeo Sacchetti rääkis enne homset EM-valikmängu Eestiga, et itaallaste suur (83.64) võit Venemaa üle ei tähenda, et tegu on ülitugeva võistkonnaga.