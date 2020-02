Henri Drell: annan nädalale hindeks "kolme", olen pigem pettunud

"Raske kohe öelda, mis puudu jäi. Kaitses lasime Itaalial teha, mis nad tahtsid: joosta ja kolme visata. Oli kokku lepitud, et nende põhivendadel ei tohi lasta visata, aga seda ei õnnestunud teha. Nad hakkasid ennast meie kodus mugavalt tundma," rääkis Drell pärast kohtumist.

"Meie mänguplaan oli rohkem suunatud Kristjan Kitsingule ja Siim-Sander Venele. Neil oli täna tuli käsi. Mina ei hakanud teisel poolajal enam forsseerima. Esimesel poolajal püüdsin ise teha, aga tuli paar pallikaotust. Aga Itaalia pani kaitses ka juurde," lisas ta.

Drell usub, et Venemaa vastu on Eestil kodus parem šanss võidupunkt kirja saada.

"Ma arvan, et Itaalia on kõvem kui Venemaa," ütles ta. Esimese vooru järel võibki nii olla, Itaalia võitis Napolis Venemaad koguni 83:64.

Eestil on nüüd B-grupis võit ja kaotus. "Annan esimesele aknale hindeks kolme. Oleks saanud Itaalia ka ära võtta. Kui nii oleks läinud, oleks mul neljast neli, nüüd on kolm-üks. Minul on pigem pettumus," võttis Drell koondise seisud kokku.