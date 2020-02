DELFI VIDEO | Kerr Kriisa: parem oleks olnud debüüt võiduga lõpetada

"Muidugi oleks parem olnud debüüt võiduga lõpetada, siis oleks eriti kõva," avaldas Kriisa videointervjuus Delfile. "Veidike ikka kripeldab, sest tegelikult me ei mänginud väga kehvasti. Kolm veerandit olime mängus ja dikteerisime seda, aga neljandal said vastased mõned lihtsad korvid, panid rasked kolmesed ära ja see tõmbas meil rütmi sassi."

Kriisa veetis debüütmängus platsil veidi üle 18 minutiga ning sai selle jooksul kirja 1 lauapalli, 5 tulemuslikku söötu ja 2 vaheltlõiget. Lisaks läks statistikasse kirja 2 pallikaotust. "Ma saan nii palju öelda, et andsin endast kõik, nii kaitses kui ka rünnakul üritasin. Ma ennast hinnata ei taha, sest ei näe sel hetkel mõtet."

Kuidas võrdles Kriisa tänast koondisedebüüti sügisel Euroliigas kirja saadud mänguga? Mida arvab Kriisa Eesti praegusest koondisest? Vaata videost!