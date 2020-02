DELFI VIDEO | Henri Drell Itaalia-mängu eel: me ei väsi kunagi ära, oleme ju kodus

Eesti alustas 2021. aasta EM-valikturniiri võõrsil 81:72 võiduga Põhja-Makedoonia üle, Itaalia alistas samal ajal 83:64 Venemaa.

"Makedoonia reis oli emotsionaalne, aga väsimust pole. Oleme ikkagi kodus, me ei väsi kunagi ära. Makedoonias laadisime ainult kolmeseid, siin peame korvi ründama, kiiresse jooksma ja peale panema," rääkis 19-aastane Drell Delfi videointervjuus.

Drell usub, et Eesti suudab Itaaliat kodus võita, lisaenergiat annab eelduste kohaselt puupüsti täis Saku Suurhall. Laupäevaõhtuse seisuga on müügil veel sadakond piletit.

"Eestis tead kõiki inimesi, kes tribüünil istuvad. Loogiline, et duhh tuleb. Praegu veel närvi pole, aga arvan, et homme lõunal tuleb see juba peale."

