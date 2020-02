DELFI SKOPJES | Raske valik: Toijala jättis kaks meest Eesti koondise homsest mängust kõrvale

14 Skopjesse sõitnud pallurist peavad homset valikmängu kõrvalt vaatama Tanel Kurbas ja Kaspar Treier.

Koosseis mänguks Põhja-Makedooniaga: Siim-Sander Vene (kapten), Kristian Kullamäe, Rain Veideman, Janari Jõesaar, Kristjan Kitsing, Rauno Nurger, Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane, Martin Dorbek, Henri Drell, Sander Raieste, Kregor Hermet.

Kas Toijala valik oli üllatav? Vähemalt Treieri puhul võiks nii öelda. 20-aastane äär on tänavu Itaalia esiliigas näidanud päris häid esitusi, kusjuures tema tööandja Ravenna on kindlasti võimeline tõusma ka Itaalia meistriliigasse.

"Kurbas ja Treier on kõvasti vaeva näinud. Meil oli abitreeneritega pikk arutelu, mida teha. Homseks tahtsime leida tasakaalu erinevate liinide vahel. Loodame, et meil on piisavalt suuremaid mehi ja mängijaid, kes suudaksid palli käsitseda. Kui keegi saab vigastada, peab olema asendus kohe võtta," rääkis Toijala pärast õhtust treeningut.

"Mängime pühapäeval Itaaliaga ja siis võib koosseis juba teistsugune olla," lisas 47-aastane soomlane.