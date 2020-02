DELFI SKOPJES | Põhja-Makedoonia peatreener tegi julge avalduse: usun, et võidame Tallinnas Eestit kümne punktiga

"Et kaotasime ühe veerandaja 20 punktiga, siis me ei väärinud täna võitu. Aga viis, kuidas me võitlesime lõpuvileni, näitab mulle, et suudame selle koosseisuga midagi korda saata. Kaotasime üheksa punktiga. Olen väga-väga optimistlik, et läheme novembris Tallinnasse ja võidame Eestit kümne punktiga," rääkis Todorov pressikonverentsi.

Sarnaselt Eesti juhendajale Jukka Toijalale oli neljapäevane kohtumine Todorovi debüüdiks rahvuskoondise eesotsas.

"Iga algus on raske. Seekord oli meil veelgi keerulisem, sest meil oli ka muid probleeme peale nende, mis puudutas korvpalli. Ma ei taha midagi välja välja vabandada. Nüüd on meil edasipääsemiseks vaja kahte võitu. Oleme kaheksa kuu pärast vanemad, kogenumad ja loodan, et ka targemad," ütles Todorov.

Põhja-Makedoonia peatreeneril oli oma arvamus ka Kristian Kullamäe 31 punkti kohta.

"Ta pani ebareaalseid viskeid sisse. Ütlen teile, et ta ei tee oma karjääri jooksul enam ühtegi sellist mängu," sõnas Todorov väljaandele Sportski.mk.