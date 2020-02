DELFI SKOPJES | Põhja-Makedoonia peatreener: ma ei tunne Eestit, aga Eesti ei tunne ka meid

„Võiks olla nii, et EM-ile pääseja otsustab Eesti ja Makedoonia vaheliste mängude punktide vahe. Aga usun, et ühest võidust ei piisa, sest Itaalia mängib suurt rolli, sest nad on korraldajana juba automaatselt finaalturniiril. Me ei tea, kas nad vahetavad järgmistes akendes koosseisu või mitte. Kahest võidust võiks juba piisata,“ sõnas Todorov ülitähtsa kohtumise eelõhtul. B-grupi favoriit on Venemaa. Kolmest pretendendist pääsevad 2021. aasta EM-ile kaks.

Sarnaselt Eestile on Põhja-Makedoonial käimas põlvkondade vahetus. Todorovi sõnul on suurem osa koondisesse valitud mängijaid debütandid.

Todorov ei salanud, et võidukohustus võib makedoonlastele pinge peale panna. „Alustame võimalikest kõige tähtsama kohtumisega, sest see võib lõpuks otsustavaks saada. Oleksin soovinud, et esimene mäng oleks olnud Eestis. Aga loos oli selline, mis teha,“ rääkis ta.

Samas oli makedoonlastel ka õnne, sest koondislaste koduklubide kohtumised jooksid nii hästi kokku, et võistkond sai kokku tulla juba eelmise nädala keskel. Kohaliku liiga tiimiga õnnestus pidada ka treeningmäng.