DELFI SKOPJES | Õhtu staar Kristian Kullamäe: täna oli minu päev, aga see mäng on möödas

"Ma ei tea, kas korv oli nagu ookean, aga täna kukkus sisse. Aga ma ei tahaks pilvedesse tõusta. Pühapäeval on uus mäng Itaaliaga. Täna oli minu päev, äkki pühapäev on kellegi teise päev. See mäng on nüüd möödas," rääkis mitmeid raskeid ja osavaid viskeid tabanud Kullamäe pärast mängu.

Kohtumise käigus tuli välja, et Eesti suutis hoolimata nappidest treeningtundidest mänguplaanist paremini kinni hoida. Kaost suudeti vältida, makedoonlaste kohta seda öelda ei saa - kodutiim kaotas teise veerandi 5:25.

"Natuke oli meil õnne ka, et nad viskeid ära ei pannud. Vahepeal hakati neile juba vilet ka laskma ja neil tuli pinge peale. Eks meil oli ka tegutsemine natuke võõras, näiteks mina pole teistega väga palju kokku mänginud. Üldjoontes on meil siiski üsna lihtne mänguplaan, kõik teavad, mida teha tuleb. Olime rünnakul täitsa tublid," lausus Kullamäe.