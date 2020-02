DELFI SKOPJES | Kristian Kullamäe: tahan karjääris pürgida kõvasti ülespoole kui Hispaania esiliiga

Real Canoe, millel pole suure Madridi Realiga peale nime mingit pistmist, on 22 kohtumisest võitnud vaid viis ja praeguse seisuga ähvardab neid astme võrra madalamale langemine.

„Võistkonnana on seis parajalt raske, kaotusi on palju tulnud. Isiklikus plaanis on mul huvitav vaadata, kuidas ma koondises mängin. Tahan näha, kas ma olen aastaga edasi läinud. Olen Hispaanias kõvasti trenni teinud ja loodan, et suudan siin kahe hea mänguga oma töö realiseerida,“ rääkis 20-aastane mängujuht.

Tõsi, Real Canoe kontekstis pole Kullamäe peamine rünnakute dirigent. Ka tema keskmised näitajad (12,2 punkti, 2,1 lauapalli ja 1,5 resultatiivset söötu) reedavad, et eestlase ülesanne on pigem peale visata kui kaaslasi söötudega toita.

„Inglise keeles öeldakse minu positsiooni kohta combo guard, olen seal number „ühe“ ja „kahe“ vahel. Pigem „kahe“ peal. Meil on väiksemad hispaanlased, kes mängu juhtimisega tegelevad. Mulle on usaldatud peamiselt skoorimise osa. Koondise puhul on treeneriga räägitud, et olen ikkagi pigem mängujuht, sest Sten Sokku pole. Ma ei usu, et midagi ära ununenud on, saan hakkama küll. Vähemalt loodan, et saan,“ selgitas Kullamäe.

Eelmise hooaja Saksamaa esiliigas Baunachis veetnud Kullamäe usub, et Hispaania kasuks otsustamine oli õige samm.

„Minu jaoks oli see samm õige. Usaldan täielikult enda agenti. Teen seal kõvasti trenni. Tingimused arenemiseks on seal head. Agentuur on klubiga tihedalt seotud, nad hoiavad mul silma peal ja näevad minuga kõvasti vaeva, et järgmine samm ülespoole teha. Ma ei tahaks oma karjääris selle tasemega rahulduda. Tahan kõvasti ülespoole pürgida,“ rääkis ta.