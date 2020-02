DELFI SKOPJES | Korvpallikoondise abitreener: makedoonlased vaatavad kardina tagant, mis meil plaanis on

"Iga trenniga proovime midagi juurde lisada. See on nii lühike aeg, et üritame asjad võimalikult lihtsana ja samal ajal kindlaks teha, et need ka toimiksid. Ega ei teagi, palju (liikumisi) saab juurde panna. Eks meid vaadatakse ka," ütles ta.

Reinbok viitas asjaolule, et pressikonverentsisaal on vaatega platsile, sealsamas asuvad ka kontoriruumid.

Makedoonlased korraldasid oma koondise pressikonverentsi täpselt Eesti treeningu ajal. Kardinad olid küll ette tõmmatud, aga mitte igale poole. Kohalikud ajakirjanikud käisid aeg-ajalt toimuvat piilumas, aga videokaameratega klaasi taha siiski ei mindud.

Eesti alustas nädala alguses Tallinnas kolme-nelja rünnakuliikumise selgeksõppimisega, nüüd on Reinboki sõnul variante juurde tulnud.

"Mängu käigus selgub, milliseid variante meil kasutada vaja on ja millised töösse lähevad," selgitas ta.

"Meie koosseisu silmas pidades tuleb ära kasutada, et võistkond on noor ja kiire. Oleme võimelised mängima agressiivset kaitset. See loob omakorda, et mäng läheb kiiremaks," lisas Reinbok.

Õhtul on Skopjes kavas veel üks intensiivne harjutuskord, enne seda minnakse kohaliku hotelli konverentsisaali videot vaatama.

Homne mäng algab Eesti aja järgi kell 21.15.