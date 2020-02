DELFI SKOPJES | Koondise jokkeriks tõusnud Kregor Hermet: emotsioonid on ülevad, kohati mängisime väga nauditavat korvpalli

"Emotsioonid on ülevad. Ma arvan, et olime mänguks väga hästi valmis, aga me ei teadnud, kuidas meil minema hakkab. Vastas polnud üldse mitte kerge sats. Peale tänast mängu - eriti esimese poolaja põhjal - võib öelda, et oleme lühikese ajaga leidnud hea hingamise. Kohati oli meie mäng väga nauditav ja väga kõrgetasemeline," rääkis Hermet pärast kohtumist.

Eriti hästi jooksid Eesti jaoks asjad kokku teisel veerandajal, mis võideti 25:5.

"Eks meil natuke vedas. Olime küll kaitses agressiivsed, aga nad said mitu head viskekohta, panid mööda ka. Saime laua kätte, tulime kiirelt üle, panime kotti ka. Nii alt kui valjast. Nagu peatreener (Jukka Toijala) ütles, et me ei taha käsipalli, et kõik on joone taga," selgitas Hermet eestlaste edukat perioodi.

Hiljem sai Põhja-Makedoonia mitmel korral vahe kümne punkti peale, aga lõpuks nad ohtlikuks ei saanudki.

"Teadsime, et nad tulevad meile igal juhul kõri kallale. Rääkisin poolajal garderoobis, et esimesed viis minutit on kõige olulisemad. Okei, läks natuke lappama, aga saime sabast kinni. Kellelgi ei kadunud pea ära, paanikat ei tekkinud," ütles Hermet.