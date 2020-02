DELFI SKOPJES | Jukka Toijala tõi välja suurima ohu, mis Eestit Põhja-Makedoonias varitseb

"Tahan uskuda, et meil on rohkem valikuvõimalusi. See annab meile võimaluse kiiresti mängida, kui me tahame. Kui oleme aktiivsed ja meelitame neilt vigu välja, on hea. Usun, et meie üheksandad ja kümnendad mehed on sellel tasemel kogenumad kui vastaste omad," rääkis Toijala pärast õhtust treeningut.

Eesti koondise peatreenerina debüüti tegev 47-aastane soomlane ei välistanud ka kõigi 12 mängija kasutamist, kui olukord seda nõuab.

"Peame tempot kontrollima, väljaku laiaks tõmbama, et ruumi oleks ja leidma korvi all meile soodsaid võitluspaare. Me ei taha mängida käsipalli, et oleme kõik joone taga. Peame korvi ründama, mitte ainult väljast loopima. Mängijad kohanevad järk-järgult teineteisega, aga koostöö lihvimine võtab veel aega," lisas ta.

Toijala usub, et nappidest treeningtundidest on võetud maksimum. "Mina olen treeningutega rahul. Oleme saanud teha kõik, mida planeerisime, Meil oli igaks päevaks kava, mille pidime täitma. Kutid on tublid, neil on kõrge korvpalli IQ. Neljapäeva hommikul on veel üks väike taktikaline nõks, mille peame läbi käima. Mis iganes taktikat makedoonlased kasutavad, oleme nendeks valmistunud."

Peatreener toonitas, et võõrsil võitmiseks on vaja mängida hästi, keskmisest etteastest ei piisa.

Mida rääkis Toijala aga homse vastase kohta?

"Makedoonial on päris hea kuuest-seitsmest-kaheksast mängijast koosnev rotatsioon. Toon välja suurepärase noore mängujuhi Nenad Dimitrijevici (21), keda peame pidurdama hakkama. Tal ei tohi lasta väljakul vabalt asju korraldada. Peame tema vastu olema targad, aga samal ajal aktiivsed," selgitas ta.