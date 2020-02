DELFI SKOPJES | Eesti koondise eesotsas debüteerinud Jukka Toijala: olen alguse üle väga õnnelik!

"Olen alguse üle väga õnnelik. Oleme neli päeva väga kõvasti vaeva näinud. Nägin, et mängijad nautisid platsil koos olemist," lausus Toijala.

Eesti võitis esimese poolaja koguni 45:23. Teisel poolajal küll edu kahanes, aga Eesti võit ohtu ei sattunud.

"Näitasime teisel poolajal iseloomu, olime rahulikud ja ei sattunud pingesse. Võtmesõna oli kaitse, mida mängisime nende põhimängujuhi Dimitrijevici vastu. Hoidsime ta esimesel poolajal nulli punkti peal. Teisel poolajal näitas ta, millise tasemega ta on," rääkis Toijala.

"See on ainult üks võit. Olen ka varem öelnud, et sellest edasipääsuks ei piisa. See on fakt. Kõik jääb ilmselt viimase valiksarja akna otsustada," lisas soomlane.