BLOGI, FOTOD JA VIDEO | Eesti korvpallikoondis sai Itaalia vastu kätte suure edu, aga lõpuks ikkagi kaotas

Eesti - Itaalia

Ats Kuldkepp: Itaalia võidab 87:81.

Ats Kuldkepp: Kriisalt veel üks valesööt ja mäng on tehtud.

Ats Kuldkepp: 16,2 sekundit lõpuni.

Ats Kuldkepp: Vitali tabab vabavisked. 81:87.

Ats Kuldkepp: Kitsingult 3 juurde. 81:85.

Ats Kuldkepp: Akele tabab keskpositsioonilt ja viib Itaalia 34 sekundit enne lõppu seitsmega juhtima. 78:83.

Ats Kuldkepp: Kriisa saab laua, aga eksib söödul...

Ats Kuldkepp: Kullamäe tabab. 78:83.

Ats Kuldkepp: Kullamäe võtab ründelaua ja tabab koos veaga! 77:83. 1.19 lõpuni, Itaalia võtab enne Kullamäe vabaviset aja maha.

Ats Kuldkepp: Riccilt veel üks kolmene, Vene vastab, 73:81, 1.50 lõpuni.

Ats Kuldkepp: Vene üritab pealt panna, aga saab kulbi.

Ats Kuldkepp: Veel üks kolmene Itaaliale. 70:78.

Ats Kuldkepp: Kitsing teenib vabavisked ja tabab kahest kaks 2.55 lõpuni. 70:75

Ats Kuldkepp: Vene vastab kolmesega. 68:75.

Ats Kuldkepp: Itaaliale kaks ründelauda ja Vitali tabab kolmese... tundub, et nüüd läheb juba raskeks, 3.32 lõpuni ja vahe on kümme. 65:75.

Ats Kuldkepp: 4.45 normaalaja lõpuni.

Ats Kuldkepp: Aga kohe tuleb donk vastu. 65:72.

Ats Kuldkepp: Vene tabab õnnega pooleks korvi alt. 65;70

Ats Kuldkepp: Vitali kolmest kaks. 63:70.

Ats Kuldkepp: Kullamäe teeb Vitalile kolmesel vea, see on Kullamäele juba neljas viga. Toijala võtab aja maha, neljanda veerandi lõpuni kuus minutit. Eesti neljanda veerandaja rünnak on üles ehitatud üks-üks mängule, loogilisi viskekohti tekib harva.

Ats Kuldkepp: Ricci jäetakse taas vabaks ja kolm punkti tuleb vastastele juurde. 63:68.

Ats Kuldkepp: Kullamäe kori alt. 63:65.

Ats Kuldkepp: Õigem oleks nii öelda, Itaalia polnudki veel juhtinud. Ja tuleb üks korv veel otsa, 61:65.

Ats Kuldkepp: Itaalia läheb üle väga pika aja juhtima, 61:63.

Ats Kuldkepp: Algas neljas veerandaeg, Itaalia vahetusmees Akele paneb pealt ja viigistab seisu.

Ats Kuldkepp: Drell ja Hermet panevad kolmanda veerandi lõpuks ilusad kulbid. Eesti juhib enne neljandat perioodi 61:59.

Ats Kuldkepp: Vene ründelauast. 61:59.

Ats Kuldkepp: Itaallased on nüüd teinud kaks ründeviga järjest.

Ats Kuldkepp: Jõesaar ründelauast! Kolm minutit kolmanda veerandi lõpuni. 59:57.

Ats Kuldkepp: Vene korvi alt. 57:55.

Ats Kuldkepp: Kitsing viib Eesti kolmesega taas juhtima! 55:52.

Ats Kuldkepp: Raieste teeb ründes vea, see oli talle kokku kolmas.

Ats Kuldkepp: Spissu vähendab Eesti edu veelgi ja siis veel alley-oop otsa. 52:52.

Ats Kuldkepp: Teine poolaeg on alanud üsna korvidevaeselt, Eesti on keskendunud peamiselt kolmeste viskamisele. Kolm minutit teist poolaega mängitud, Eesti ees 52:47.

Ats Kuldkepp: Riccil tekib vaba kolmesekoht ja Itaalia äär sopsab. 50:46.

Ats Kuldkepp: Kullamäe alustab teist poolaega võrdlemisi hullu kolmesega!

Ats Kuldkepp: Algas teine poolaeg!

Ats Kuldkepp: Ainsana ei pääsenud Eesti poolt esimesel poolajal platsile Martin Dorbek.

Ats Kuldkepp: Eesti resultatiivseim on 14 punktiga Kitsing (kolmesed neljast kolm), Kullamäe on toonud 9 punkti. Vastaste kasuks on Vitali visanud 13 ja Baldi Rossi 10 punkti.

Ats Kuldkepp: Esimene poolaeg läbi, 47:41 Eestile.

Ats Kuldkepp: Itaallassed kombineerivad mängu ilusaima korvi, Baldi Rossi annab üle pea söödu ja Ricci realiseerib korvi alt. 47:39 Eestile.

Ats Kuldkepp: Itaaliale nüüd üks lihtne korvi otse korvi alt juurde, Toijala võtab aja maha. 45:37.

Ats Kuldkepp: Itaalialt viis punkti järjest, 44:35, poolteist minutit poolajani.

Ats Kuldkepp: Eestil on kaks rünnakut täiesti metsa läinud.

Ats Kuldkepp: Eesti juhib lauavõitlust koguni 19:11, see on edu üks pante. Ja kolmesed on küll läinud hästi, aga 17st 8 pole ka midagi ulmelist. Pealegi on suurem osa viskekohti vabad.

Peep Pahv: Itaalia mängib kummalist kaitset, mis jätab eestlased kolmese joone taga vabaks. Treenitud mees viskab sealt ikka sisse.

Ats Kuldkepp: Kullamäe veel kaare tagant! 44:30, Itaalia peatreener Sacchetti võtab aja maha.

Ats Kuldkepp: Ridamisi ründelaudu Eestile ja lõpuks karistab Kullamäe kolmesega ära! 41:30, poolajani 3.39.

Ats Kuldkepp: Kitsing on visanud juba 14 punkti. Ja itaallased ei õpi, teda jäetakse kogu aeg vabaks.

Ats Kuldkepp: Mõlemad tabavad, 38:28.

Ats Kuldkepp: Kitsingule tehakse lauavõitluses viga. Hea uudis on see, et Itaalial on juba võistkondlikud vead täis.

Ats Kuldkepp: Väjakule tuleb ka Kaspar Treier.

Ats Kuldkepp: Kullamäe vabavisetel, kahest tabab üks. 36:28 Eestile, poolajani 5.30.

Ats Kuldkepp: Kullamäe tagasi väljakule, Kriisa pingile.

Ats Kuldkepp: Vabavise tabab, 35:23 Eestile!

Ats Kuldkepp: Kitingult veel üks kolmene, seekord veaga!

Ats Kuldkepp: Kitsingu arvel on Eesti resultatiivseimana 8 punkti, Venea arvel on 5 silma.

Ats Kuldkepp: Järgmisel rünnakul jääb Eesti lauas hätta ja Vitali karistab kolmesega. Aga Eesti juhib siiski 31:23, seega pole asjad üldse halvasti. Poolajani on 7.13.

Ats Kuldkepp: Drellilt ka kolmene, 19-aastane äär saadab Saku Suurhalli publiku õhusuudluse!

Ats Kuldkepp: Itaalia mängujuht Marco Spissu vastab, Eesti ees 28:20.

Ats Kuldkepp: Kitsing lisab kolmese!

Peep Pahv: Itaalia mäng on üsna rabe ning erilist kvaliteeti sellest esialgu ei õhku. Aga see kõik võib olla väga petlik.

Ats Kuldkepp: Vene tabab kolmese ja Eesti on teise veerandaja pooleteise minutiga 25:18 ette läinud!

Ats Kuldkepp: Teine veerand algab Veidemani korviga.

Peep Pahv: Vahetused ei mõjunud Eesti mängule kuigi hästi. Seis on küll viigis, kuid pingilt tulnud meeste mäng polnud algviisikuga samal tasemel. Samas on selge, et vahetama ju peab.

Ats Kuldkepp: Kerr Kriisa sai kohe põrandal võidelda.

Ats Kuldkepp: Esimene veerandaeg läbi, seis on 18:18.

Ats Kuldkepp: Kriisa platsile, 19-aastane mängujuht teeb sellega koondisedebüüdi!

Ats Kuldkepp: Veideman on mängujuhina kolmel ärjestikusel rünnakul eksinud, Vitali paneb aga kiirrünnakus pealt. Õnnek lahendab Hermet korvi alt ära ja Jõesaar skoorib pärast ründelauda. 16:14, kaks minutit veerandi lõpuni.

Ats Kuldkepp: Kullamäe teeb vastaste pikaga üks-üks ja tabab keskpositsioonilt. 12:8, viis minutit mängitud. Paraku teeb ta kohe oma teise vea ja läheb pingile. Eestilty mängu Veideman, Hermet ja Drell.

Ats Kuldkepp: Vitali viigistab kolmesega. Tegi ongi kõva viskemehega. 8:8.

Ats Kuldkepp: Ka Raieste tabab kolmese, aga itaallased vastavad samaga. Vastaste tsenter Tessitori tabab ka kaks vabaviset, 6:5 Eestile.

Ats Kuldkepp: Itaalia algviisik ka: Marco Spissu, Michele Vitali, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Amededeo Tessitori.

Ats Kuldkepp: Kitsing alustab tabava kolmesega, 3:0.

Ats Kuldkepp: Mäng algas!

Ats Kuldkepp: Võrreldes Põhja-Makedoonia kohtumisega asendab Raieste algviisikus Martin Dorbekit.

Ats Kuldkepp: Eesti algviisik: Kristian Kullamäe, Janari Jõesaar, Sander Raieste, Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing.

Ats Kuldkepp: Nii, hümnid ka lauldud, mäng on kohe-kohe algamas.

Ats Kuldkepp: Käib võistkondade tutvustamine, alguseni aega 8 minutit.

Ats Kuldkepp: Venemaa võitiski 77:67, neil on nüüd kahest mängust üks võit.

Ats Kuldkepp: 13 minutit mänguni, suurem osa inimesi on Saku Suurhallis endale istekoha leidnud.

Ats Kuldkepp: B-grupi teises mängus on Venemaa kodus võitmas Põhja-Makedooniat, kuus sekundit enne lõppu on seis 77:67. Sealjuures tegi Venemaa viimase pooleteise minutiga 7:0 spurdi.

Ats Kuldkepp: Mängu alguseni on 20 minutit. Soojenduseks väljakule jooksnud koondisest tehti ka grupipilt.

Peep Pahv: Makedoonias tegi mäletatavasti imelise esituse Kristian Kullamäe. Tema endisest mängumehest isa Gert Kullamäe arvates läheb pojal täna väga raskeks. Võib eeldada, et Itaalia pöörab talle kaitses suurt tähelepanu. Seda enam on vaja teiste tagameeste panust.

Peep Pahv: Abitreener Indrek Reinboki sõnul on eelmise mänguga võrreldes võtnud Eesti koondis kasutusele ka uusi asju. Kindlasti peaks suuremad võimalused skoorimiseks avanema n-ö number kahe ja kolme positsioonil mängivatel meestel. Makedoonias jäi nende osa tagasihoidlikuks.

Peep Pahv: Nüüd on meeskonnad platsile kutsustud ja käib soojendus. Mängu alguseni on 25 minutit.

Peep Pahv: Pärast Makedoonia võitu haigestunud Siim-Sander Vene teeb koos kaaslastega sooja. Reinboki sõnul pole siiski päris selge, millises seisus koondise kapten on. Seepärast tehti ka tänase mängu eel koosseisus vangerdus: Rait-Riivo Laane asemel saab oma võimaluse Kaspar Treier.

Peep Pahv: Reinboki hinnangul ei saa eelmisest mängust siiski väga suuri järeldui teha. Näiteks Itaalia mängis Venemaa vastu üsna passiivset kaitset. "Kui nad samamoodi tegutsevad, siis tekib meil väga palju vabu viske kohti," märkis Reinbok, ent lisas, et raske on uskuda, et itaallased täna samamoodi jätkavad.

Peep Pahv: Mängijate soojendusviskeid jälginud Eesti koondise abitreener Indrek Reinboki sõnul tuleb mängus jälgida, et Itaalia meeskonnal ei lastaks üles võtta kiireid rünnakuid. "Vähemalt Venemaa vastu peetud mängus püüdsid nad võimalikult palju joosta," märkis Reinbok.

Peep Pahv: Saku Suurhall on viimseni välja müüdud. Seejuures on paigaldatud ka lisatribüün, kuid ka sinna on kõik piletid juba müüdud.

Peep Pahv: Siin Saku Suurhall. Pisut üle tunni on Eesti ja Itaalia suure korvpallilahingu alguseni. Meeskonnad on väljhakul ja teevad n-ö eelsoojendust.