Kaugetel kaheksakümnendatel kerkis Kaunase Žalgiris oma mängumeeste kuldse põlvkonna toel üheks Nõukogude võimu vastasuse lipulaevaks. Just see Leedu klubi lõpetas võimustruktuuride sümboliks olnud Moskva AKSK (just nii seda meeskonda toona Eestis nimetati) valitsemise. Kolmel aastal järjest krooniti Žalgiris vihatud AKSK ees korvpallis Nõukogude Liidu meistriks.