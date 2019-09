Eile võis Tallinnas Kaunase Žalgirise esituses näha Euroliiga tasemel korvpalli ja jälgida, kuidas juhendab meeskonda nii mõneski teda ülistavas sõnavõtus geeniuseks nimetatud treener Šarūnas Jasikevičius. See, et Eesti meisterklubi Kalev/Cramo Leedu hiiule 71 : 95 kaotas, oli meeskondade tasemevahet arvestades loomulik.

„Eesmärk on iga mänguga paremaks minna. See oli alles meie kolmas mäng. Võime oma esituse üle rõõmu tunda,” sõnas Jasikevičius lühikeses intervjuus. „Kõige tähtsam on see, et pallurid saavad üksteise ja meie mängusüsteemiga tuttavaks.”