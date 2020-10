VTB Ühisliiga mängu vilistanud Eesti tippkohtunikud haigestusid koroonaviirusesse

Kolmapäeval positiivse proovi andnud Aare Halliko sõnul püsisid haigustunnused vaid mõne päeva. „Kaks päeva põdesin. Mul oli kerge palavik, korraks tõusis see ka natuke kõrgemaks. Lisaks ka peavalu. Reedel tundsin ennast juba enam-vähem hästi," rääkis ta. „Oleme nüüd kogu perega 20. oktoobrini karantiinis, aga abikaasale ja lastele viirus külge ei hakanud."

Halliko ja Tanel Suslov mõistsid õigust möödunud pühapäeval Peterburis toimunud Zenidi ja Minski Tsmoki kohtumises. Pärast seda mängu haigestusid paljud Tsmoki mängijad ning nende järgmised mängud lükati edasi.

Neli päeva varem käis aga Suslov Krasnojarskis sealse Jenissei ja Tsmoki vahelisel mängul. Teadupärast on tänaseks ka Jenissei meeskonnas väga palju haigestunuid ning nende järgmine mäng Parmaga on edasi lükatud.

Peterburi sõitsid Halliko ja Suslov ühes autos, kuid mehed kandsid sõidu aja maske. Mängu vilistades on maski kandmine mõistetavalt võimatu. Millisel hetkel mehed viiruse said, pole võimalik tuvastada.

Halliko sõnul tunti VTB Ühisliiga poolt pärast mängu nende tervise vastu huvi. „Vähimagi kahtluse korral oleks targem mäng edasi lükata," nentis Halliko. „Haigestumise tõttu jäid minu jaoks ära mitmed Euroopas toimuvad mängud. Poleks me kevadel pikka aega kodus istunud, ei oleks sellest suurt midagi, aga nüüd... Tegelikult on mul lastest väga kahju. Neil on ees hooaja otsustavad jalgpalli mängud, aga nad peavad karantiini tõttu mitu kohtumist vahele jätma."

