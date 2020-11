Võimsa avapoolaja teinud Sassari sai vägeva võidu, Treier koosseisu ei kuulunud

Sassari alistas koduväljakul 104:82 Siim-Sander Vene endise koduklubi Varese. Sardiinia klubi tegi suure vahe sisse juba avaveerandiga, mis võideti 36:18. Poolajaks oli võõrustajate edu juba 67:32, mis tähendas, et teine poolaeg oli vormistamise küsimus.

Kaspar Treierit sedapuhku mänguks üles ei antud. Samamoodi polnud nimekirjas ka horvaat Filip Krušlin. Klubi ei ole avalikustanud, miks kumbki mees täna koosseisu ei kuulunud. Tasub mainida, et nädala keskel teatas Sassari, et üks klubi mängijatest on nakatunud koroonasse.

Sassari poolelt oli resultatiivseim Eimantas Bendzius, kes tõi 23 punkti. 19 silma lisas Justin TIllman, 18 punkti viskas Miro Bilan. Varese särgis oli võimsas hoos vanameister Luis Scola. Argentiinlase arvele jäi 32 minutiga 33 punkti. 26 silma lisas Arturs Strautins.

Võidu said kirja ka Henri Drell ja Pesaro, alistades lisajal 95:83 Cremona Vanoli võistkonna. Pesaro võitis avapoolaja 40:25, kuid teisel poolajal lasti vastastel mängu tagasi tulla. Lisajal panid võõrustajad siiski oma paremuse maksma, võites selle 19:7.

Drell viibis platsil kaheksa minutit, mille jooksul tõi ta kaks punkti (kahesed 1/2) ja korjas kolm lauapalli. Võistkonna resultatiivseim oli Frantz Massenat 21 punktiga. 16 silma lisasid Marko Filipovity ja Carlos Dolphin. Tyler Cain tõi 12 punkti ja koguni 19 lauapalli. Cremona poolelt vastasid Fabio Mian 25 ja Daulton Hommes 24 punktiga.

