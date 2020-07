Võidukas Eesti korvpallikoondis tegi kohtumiseks Lätiga koosseisus kaks muudatust

Turniiri avamängus lisaajal 92:85 Leedu alistanud eestlased on tänaseks kohtumiseks teinud koosseisus kaks muudatust. Võrreldes eelmise matšiga on rivistusest välja jäänud Rait-Riivo Laane ja Robert Valge. Uute meestena on koosseisus Martin Dorbek ja Siim-Markus Post.

Lõunanaabritele minnakse seega vastu järgmises koosseisus: Kristjan Kitsing, Rauno Nurger, Henri Drell, Rain Veideman, Janari Jõesaar, Siim-Sander Vene (C), Kregor Hermet, Sander Raieste, Martin Dorbek, Kerr Kriisa, Siim-Markus Post ja Saimon Sutt.

Pall pannakse täna mängu kell 19:30, otsepilti näeb Inspira telekanali ja Delfi TV veebikeskkonna vahendusel. Kohtumist kommenteerivad Siim Raudla ja Kristo Saage, otsestuudiost toob intervjuud vaatajateni Maxim Tuul.