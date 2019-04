Viskekontserdi korraldanud Kadrina Karud võitis korvpalli teise liiga

Kadrina meeskond viskas juba avaveerandil 31 punkti ja sai 12-punktilise edumaa. Poolajavileks jäi vahe samaks (56:44), kuid kolmanda perioodi lõpuks kärises see 17 punkti suuruseks (83:66) ning lõpuvileks juba 25-punktiliseks.

Karude resultatiivseim oli ameeriklane Gregory Clay Foster 36 punkti, seitsme lauapalli ja kaheksa tulemusliku sööduga. Allan Ehte panustas võitu 27 ja Lauri Mets 19 silma. Vanameister Gert Kullamäe mängis finaalis kümme minutit ja tõi viis punkti. KK Hito parimana viskas Margo Tali 25 silma.

Andres Sõber sõnas mängujärgses intervjuus, et kohtumises oli finaaliväärilist võitlust, kuid lõpuks sai otsustavaks parem füüsis. „Küllap HITO meestel jäid mahlad eilsesse lahingusse Keilaga. Meie tagamängijad tegid head tööd. Gregoryst ei tasu rääkidagi, see meie õnneks on natuke vales liigas,“ sõnas Sõber omaselt muheledes.

„Kokkuvõttes meie kolmik, kellega me kevadel kogu asja alustasime, Allan Ehte, Raimond Tribuntsov ja Lauri Mets – niimoodi üheksa kuud panna ainult üks kaotus. Väga vinge! Meeskonna värk mulle meeldib. Me kõik rabeleme ja jaksame veel minu mölina ka ära kuulata. Sellist vaimsust ma alati meeskondade juures hindan.“

Järgmiseks hooajaks Kadrina meeskonnal komplekteerimise osas veel kindlaid plaane pole, aga Sõber on optimistlikult meelestatud: „Me oleme nii head, et ma usun, et nii mõnigi vend tahab ise meie punti tulla! Praegu me tegelikult uue hooaja peale ei mõtle, sest meil on 27. aprillil ees veel Lääne-Virumaa finaal. Ma pole enne esimest ega teist liiga mänginud, tahaks ikka selle värgi ka enne surma ära proovida, tead.“