Viimasel veerandil 20-punktilisest kaotusseisust välja tulnud Alar Varraku koduklubi sai kirja esimese võidu

Avaveerandaja kaotas Ural 19:30. Poolajaks oli Kupol ees 55:45. Kolmanda veerandiga kasvatas Kupol eduseisu veelgi ning enne viimast vaatust olid Varraku hoolealused maas koguni 19 punktiga. Viimasel veerandil aga tegi Ural võimsa tagasituleku, kui visati 30 silma vastaste 11 vastu. Seega läks kohtumine lisaajale, kus näitas juba paremat mängu eestlase tiim ning meeskonnale läks kirja 100:95 võit.

"See oli väga raske matš," rääkis Varrak klubi kodulehel pärast kohtumist. "Ma ei hakka kedagi eraldi välja tooma. Kõik töötasid tulemuse nimel. Tahaksin jätta mõned asjad ainult tiimisiseseks, aga tõsi on, et arutasime enne mängu eelmiste kohtumiste kaotatud lõppude üle. Rääkisime, kuidas kogu mängu kontrollida, mitte ainult episoodiliselt."

"Olen uhke, et tulime välja -20 pealt, aga tegime palju vigu ja see poleks pidanud nii kaugele minemagi," lisas Varrak. "Me alles hakkame oma mängu käima saama, tegu on ju alles hooaja eelsega. Täna lähme õnnelikuna magama, aga homme on juba uus päev, uus kohtumine ja töö jätkub edasi."

Varraku hoolealustele oli see kontrollkohtumistes esimeseks võiduks nelja kaotuse kõrvale.