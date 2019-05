Vigastustest räsida saanud Eesti naiste korvpallikoondis kaotas Portugalile teisegi mängu

Kogenud naiskonnakaaslaste väljalangemise järel kerkis jõuliselt esile 19-aastane Janne Pulk, kes mängis veidi üle 37 minuti ja viskas 23 punkti. Tema eakaaslane Johanna Eliise Teder lisas 10 silma ning Annika Kösteri kontole kogunes 7 punkti ja 9 lauapalli. Visketabavusega oli hädas Kadri-Ann Lass, kes 32 minutiga tõi 4 silma (visked väljakult 2/10) ning 9 lauapalli, kuid huvitaval kombel oli tema +/- näitaja nende suurte mänguminutite juures +8.

Täiskoosseisu ehk 12 naist kasutada saanud Portugali kasuks viskas parimana Laura Ferreira 18 punkti.

Koondise peatreener Janne Schasmin jäi üldjoontes nende kahe mänguga rahule: "Täna pidid mängima need, kes eile nii palju platsile ei saanud, aga pidasime agressiivsele kaitsele vastu. Need mängud olid naiskonna ühtsuse ehitamiseks head ning hea meel on noorte esituse üle ning selle üle, et sai Kadri-Ann Lassi koondisesärgis näha."