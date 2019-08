Vigastusest taastunud Indrek Kajupank jätkab Raplas

2018/2019 hooajal mängis Kajupank Rapla eest keskmiselt umbes 30 minutit. Eesti-Läti Korvpalliliigas jäid keskmisteks näitajateks 11,7 punkti, 3,4 lauapalli ja 1,4 korvisöötu. Korvpalli meistriliigas tõi mees Raplale keskmiselt 9,3 punkti, noppis 3,8 lauapalli ja andis 2,5 resultatiivset söötu.

„Ega siin pikka juttu ei ole - Indrekut peetakse meie korvpallikogukonnas juba põliseks raplakaks ja tema jätkamise uudis on kindlasti oodatud. Kevadel saadud vigastus on nüüdseks selja taga ja uue hooaja ettevalmistus käib täie hooga. Tean, et Indrek on lisaks platsil tehtule ka meie meeskonna vaimu hoidja ja iga meeskond vajab kogemustepagasit, mis temal on,” ütles Rapla klubi juht Jaak Karp Kajupanga kohta.