VIDEO | Viis korvisöötu jaganud Kerr Kriisa aitas Prienai olulise võiduni

18-aastane eestlane viibis platsil 20 minutit, mille jooksul viskas kolm punkti (kolmesed neljast üks), võttis kolm lauapalli, andis viis resultatiivset söötu ja tegi kolm pallikaotust. Kriisa väljakul olles viskas Prienai vastastest 12 punkti rohkem, tegemist oli võistkonna parima näitajaga.

Prienai resultatiivseim oli 15 punktiga Martynas Varnas, sekund enne lõppu Prienai võidukorvi visanud Laurynas Birutise arvele jäi 9 punkti.

Kriisa alley-oop Birutisele:

Hooaega Prienai põhimängujuhina alustanud ekstartlane Arnas Velicka sai sarnaselt Kriisale mänguaega 20 minutit, aga tema pluss-miinus näitaja oli kohtumise lõpuks -10.

Sel nädalal teatas Prienai, et nendega liitub veel üks mängujuht Donatas Sabeckis, aga tema täna kaasa ei teinud.

Prienai on võitnud kümnest mängust neli ja tabelis on võistkond kuuendal kohal. Pasvalys on kolme võiduga kaheksas.

Tabeliseis: