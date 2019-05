VIDEO | U14 finaali domineerinud Gerrit Lehe tõi Audentesele kuldmedalid

Esikoha kohtumist alustas aktiivsemalt Audentes, kes läks kolmeminutilise mängu järel ette 14:3. Eilses poolfinaalis 32 punkti ja 19 lauapalli toonud Georg Oliver Metsaorgi juhtimisel mindi esimesele pausile Audentese 31:19 juhtimisel.

Teisel mänguperioodil said Tiit Soku KK mängijad vastaste liidrid kontrolli alla, kuid vahet vähendada ei suudetud. Pikaks vaheajaks olid Erik Mäe hoolealused ees numbritega 49:34.

Tasavägise kolmanda veerandi suutis kahe punktiga võita Audentes (23:21) ja otsustavale kümnele mänguminutile mindi vastu punasärkide 72:55 eduseisus.

Audentes alustas otsustavat mänguperioodi 11:0 vahespurdiga (83:55). Nord võitles küll lõpuni, kuid suureks paisunud vahet neil tagasi mängida ei õnnestunud.

Finaalturniiri kõige väärtuslikuma mängija tiitliga pärjatud Lehe kogus finaalkohtumises uskumatud 38 punkti, 32 lauapalli ja 10 resultatiivset söötu. Noormehe efektiivsustegur oli 90. Georg Oliver Metsaorg lisas lisas 21 silma ja 10 lauapalli ning Artur Evestuse arvele kogunes 19 punkti.

Nordi resultatiivsemad olid Kevin Jõesoo 22 ja Andero Piperal 17 punktiga. Herman Tamm toetas neid 11 punkti ja 8 lauapalliga.

Värskete Eesti meistrite peatreener Erik Mäe kiitis kogu võistkonda. „Kui eile vedasid Lehe ja Metsaorg kõvasti, siis täna oli ka teiste panus suurem. Oli teada, et nad hakkavad Gerritit duubeldama ja leppisime juba enne mängu kokku, et teised peavad leidma need kohad ja sellega said kõik tublisti hakkama.“ Mäe sõnul tegid kõik mängijad hooaja jooksul märgatava arengu ja kuldmedal on annab poistele suveks kõva motivatsiooni. „Play-offi pääsemine oli meie jaoks preemia. Tegime hooaja sees raske töö ära ja lõpus tulid kaks meest juurde, kes aitasid esikoha koju tuua. Poisid on teinud väga tubli hooaja ja silmnähtavalt ka edasi läinud.“