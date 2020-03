VIDEO | Siim-Sander Vene otse koroonaviiruse epitsentrist: tean täpselt, kui ebameeldiv on karantiin, aga see tuleb ära teha

"Tere! Olen Siim-Sander Vene. Olen hetkel Itaalias Lombardia maakonnas, mis on hetkel Itaalia või isegi kogu maailma kõige kriitilisem ja keerulisem paik. Olen peaaegu kolm nädalat olnud karantiinis ja tean täpselt, kui raske või ebameeldiv see on. Aga see on võimalik ja see on asi, mida tuleb ära teha.

Olukord siinkandis on päris karm. Liikuda ei tohi, isegi tänaval ei tohi niisama käia. Tühje käike ei tohi olla lihtsalt. Politsei sõidab pidevalt ringi ja käib kontrollimas, et kõik oleksid ilusti kodus ja ei käiks kuskil niisama mõttetult teiste inimestega kontakti puutumas ja haigust edasi levitamas. Käia tohib põhimõtteliselt ainult poes ja apteegis. Seal on pikad järjekorrad ja see on päris korralik ettevõtmine.

Eestis tundub, et kõik on hetkel veel liiga lihtne ja ilus. Paljud inimesed ei teadvusta endale päris täpselt asja tõsidust ja ei saa aru, kui tähtis on kodusolemine ja viiruse mitte edasi levitamine. Peame sellega kõik võitlema ja andma endast kõik nii palju kui me saame.

Paljud on unistanud kodusolemisest ja mitte millegi tegemisest. Praegu on see aeg! Võtke oma lapsed, tehke nendega midagi huvitavat. Lugege raamatuid, harige ennast. Otsige internetist üles kõik huvitavad videod, mida olete tahtnud vaadata. Vaadake need läbi, tehke järgi, mõtelge välja!

Eesti inimene on olnud alati taibukas ja ta leiab igast olukorrast väljapääsu ja suudab välja mõelda, kuidas see aeg sisukalt täita. Olge kannatlikud, me saame sellest üle, aga pidage kinni reeglitest ja ärge üritage kedagi üle kavaldada või kangelast mängida. Praegu ei ole see aeg!