View this post on Instagram

Taas saame näidata kui ohtlik ja keeruline on päästjate töö läbi kaamerasilma📸🔥 Lisaks kui oluline on päästjate väljaõppe keerukate sündmuste lahendamisel❗️ #nõmmepäästekomando #lillekülapäästekomando #kohilapäästekomando #keilapäästekomando #hüüruvpk