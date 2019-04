VIDEO | Pole paha! Janari Jõesaare koduklubi pääses Meistrite liiga Final Four turniirile

See tagas meeskonnale koha Final Four turniirile, mis peetakse 3.-5. maini. Korraldaja alles selgub, finaalturniiri võõrustab üks neljast Final Fourile pääsejast.

Jõesaar kordusmängus väljakule ei pääsenud, küll oli ta kohtumiseks üles antud. Tenerife resultatiivseim oli 21 punktiga Tim Abromaitis, 15 punkti lisas Nicolas Brussino. Colton Iverson panustas 11 punkti ja 8 lauapalli.



Finaalneliku turniirile pääses ka Henri Drelli ja Kristian Kullamäe koduklubi Bamberg Brose Baskets. Kodus oli Bamberg Ateena AEK-st üle 71:67, võõrsil kordusmäng küll kaotati, ent väiksema vahega 67:69. Drell ja Kullamäe kuuluvad nende mängijate hulka, keda Bamberg saaks Meistrite liigas kasutada, aga seda veel seni tehtud pole. Ja vaevalt, et see juhtub ka finaalturniiril.

Bambergi otsustava korvi viskas Ateenas ei keegi muu kui Tyrese Rice, kelle arvele kogunes 25 punkti.



TYRESE RICE @ReseRice4 is CLUTCH 🔥🔥@BroseBamberg eliminated former champion AEK and Bamberg will play in FIBA Basketball Champions League Final Four



Video: @BasketballCL pic.twitter.com/PRNIme0X35