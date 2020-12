VIDEO | Kotsar oli olulises rollis ja aitas koduklubil liidrite seas püsida

Hamburgi algviisikus olnud Kotsar viibis platsil 27 minutit ning viskas selle ajaga kümme punkti, võttis neli lauapalli, andis kolm korvisöötu, tegi ühe vaheltlõike ja blokeeris ühe viske. Kahepunktiviskeid tabas ta kaheksast neli ja vabaviskeid kolmest kaks.

Võitjate resultatiivseim oli 28 punktiga Terry Allen, Göttingenile tõi hooaega Tartus alustanud ameeriklane Will Rayman 11 punkti ja 5 lauapalli.

Kotsari hooaja keskmised näitajad on 12,1 punkti, 6,4 lauapalli, 1,7 resultatiivset söötu ja 1,1 vaheltlõiget. Kahepunktiviskeid on ta tabanud 64 ja vabaviskeid 70 protsendiga. Efektiivsusnäitaja (17,1) poolest on Kotsar Bundesligas 14. kohal.

Hamburg on seitsmest mängust võitnud kuus. Sama saldo on ka Ludwigsburgil, Müncheni Bayernil, Berliini Albal ja Crailsheimil.

Standings provided by SofaScore LiveScore