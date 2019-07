VIDEO | Korralik koslep: U20 korvpallikoondis jäi EM-il Hollandi vastu rongi alla

Hollandlased ei jätnud seekord eestlastele isegi mitte võimalust ning juba avaveerandi järel juhiti 26:8. Poolajaks oli seis 47:22 ja kolmanda veerandaja järel 70:35. Mängu lõpus lasi Holland jala väheke sirgu ning eestlased said kaotusseisu väiksemaks mängida.

Võitjatele tõid Norbert Thelissen ja Roel van Overbeek 12 punkti. Quinten Post ja Morgan Stilma lisasid 11 silma.

Eestlastest sai ainsana kahekohalise punktiskoori kokku Mattias Tass, kelle arvele kogunes 17 punkti. Kristian Kullamäe lisas 9 ning Hendry Engelbrecht 7 silma.

Eesti jätkab C-alagrupis nüüd kahe võidu ja ühe kaotusega. Kaks võitu ja üks kaotus on kirjas ka Hollandil (kaotus saadi Gruusialt, kelle jäädi alla 73:85). Täisedu on ainsana Gruusial, kes on võitnud seni mõlemad matšid.

Rootsil on kirjas võit ja kaotus. Kosovo ja Armeenia on kaotanud seni mõlemad matšid.

Teisipäeval mängib Eesti Armeeniaga ja kolmapäeval Gruusiaga.