VIDEO | Kerr Kriisa avas Arizona särgis punktiarve ja sai peatreenerilt kiita

Kohtumist alustas paremini Colorado, minnes 19:2 juhtima. Wildcats suutis poolajaks mängida kaotusseisu 32:41 peale. Kümmekond minutit enne normaalaja lõppu pääses Arizona võistkond juhtima 53:52. Tasavägise kohtumise kallutas enda kasuks Colorado, kellele tõi võidu Evan Battey neli täpset vabaviset viimase 15 sekundi jooksul.

Nädala keskel NCAA-s debüüdi teinud Kriisa pääses sedapuhku platsile 16 minutiks. Ta avas ka isikliku punktiarve, kui tabas neljast kaugviskest ühe. Lisaks kolmele punktile kogunes tema arvele üks sööt, üks lauapall ja kaks isiklikku viga.

Wildcatsi resultatiivseim oli Bennedict Mathurin 22 punktiga, 18 silma lisas Azuolas Tubelis. Võitjate poolelt vastas Evan Battey 21 silmaga.

"Tahan kiita Kerr Kriisat. On näha, et ta mängib hingega," sõnas kohtumise järel Arizona peatreener Sean Miller. "Ta alustab karjääri nii, et teistel on juba 75% hooajast selja taga. Saime anda nüüd teistele puhkust. Kerr viskas kolmese ning lõi teistele rünnaku. Kerr on tugev poiss."

"Ta meenutab mulle väga TJ McConnellit ning on väga hea, et ta meil olemas on," jätkas peatreener. "Soovin, et ta oleks meil olnud kogu hooaja olemas, aga mul on hea meel, et ta nüüdki on. Ta on tugev poiss, teadsime seda juba trennidest. Koos mängukogemusega muutub ta ainult paremaks."

Video Kriisa esimesest korvist NCAA-s:



Tuff loss but loved the team spirit & effort! Glad to knock down my first 3 also in college. More to come!! https://t.co/14sjBuyL1z — Kerr (@KerrKriisa) February 7, 2021