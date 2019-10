VIDEO | Karl-Johan Lips: individuaalsete oskuste poolest on see parim sats, kus olen olnud

"Pole hullu, tegime hea mängu. Minu kuue mängitud hooaja jooksul on see individuaalsete oskuste poolest parim sats, kus olen olnud," sõnas üleplatsimehena 26 punkti visanud Lips Delfile antud intervjuus. "Meil on potentsiaali kõvasti ja võime sel hooajal kõikide meeskondadega mängida. Rünnakul olid lahendused olemas, viskasime 96 punkti. Pigem kaitse poole pealt läks lappama. [Roberts] Freimanis sai kaks vaba kolmepunktiviset ja sellise klassiga meeskond paneb need kotti. Otseselt meid ei üllatatud midagi - Läti satsid on nagu ikka väga füüsilised ja mängivad väga agressiivselt. Nad viskavad ka kõik vabad kolmesed ära. Teadsime seda ja proovisime mänguplaani ellu viia, kuid jäi puudu."