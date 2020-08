VIDEO | Kalev/Cramo palkas tugevates klubides mänginud pika ameeriklase

Thomase tipphetked Bilbao särgis:

Hooajast 2018/19 leiab Thomase nime tagant kaks sissekannet, kui Kreeka kõrgliigaklubi Lavrio eest pidas ta neli kohtumist ja Iisraeli meistriliigasatsis Eliati Hapoel pidas vastu kaks mängu. Möödunud hooajal pallis ta Argentina kõrgliigas Penaroli tiimis, kus 11 kohtumisega sai kirja keskmiselt 31,5 minutit, 13,9 punkti, 9,5 lauapalli, 2,6 söötu ja 1,4 blokki.

Profikarjääri jooksul pole Thomas kaugviset oma arsenali lisanud ning nii kaheste- kui vabaviskeprotsent on mehel olenevalt hooajast oluliselt kõikunud. Kui Türgis tabas ta väljakult vaid 48,2%, siis Hispaania kõrgliigas 61,8% ja Argentinas koguni 62,5%.

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok: “Meie jaoks oli ta esimest korda radaril 2018. aasta sügisel. Heast ülikoolist mängumees, kelle vanemad on samuti korvpalliga kokku puutunud. Ülikoolis tegi väga soliidsed numbrid, Euroopasse tulles mängis alguses korralikes klubides Türgis ja Hispaanias. Hiljem on ringi seigelnud. Tegemist on vasakukäelise pikaga, kes toob platsile energiat. Käib ja võitleb lauapallide eest ning tal on väga soliidne pick and roll ja low post mäng.”